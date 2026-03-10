我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 臺南市長黃偉哲親自率團出席向各界推薦臺南豐富多元的農漁特產與加工食品，值得一提的是，這次臺南集結超過100種以上產品參展，也期望今年訂單金額能突破去年的4.2億元。（圖／南市府提供）

▲ 這次臺南集結超過100種以上產品參展，盼藉由4天的東京食品展讓更多國際買家認識臺南、品味臺南，開啟更多合作契機。（圖／南市府提供）

亞洲重要食品飲料展會之一的「東京國際食品展（FOODEX JAPAN）」於今(10)日登場，集結各縣市產出的臺灣館是這次展覽規模第二大的國際館，臺南市長黃偉哲更親自率團出席向各界推薦臺南豐富多元的農漁特產與加工食品，值得一提的是，這次臺南集結超過100種以上產品參展，盼藉由4天的東京食品展讓更多國際買家認識臺南、品味臺南，開啟更多合作契機。也期望今年訂單金額能突破去年的4.2億元。對於這次參展，黃偉哲表示，臺南擁有得天獨厚的自然環境、豐富農漁物產及深厚飲食文化，近年農特產品已成功拓展至東北亞、東南亞、北美、歐洲及紐澳等市場，深受國際肯定。這次臺南專區集結地瓜加工品、水果乾、虱目魚、多樣水產、新鮮及冷凍水果與特色加工食品，展現臺南農漁業兼具品質與創新。在今天的開幕式上，黃偉哲也分享，他希望來自世界各地的朋友在東京食品展品嚐臺南美食後意猶未盡，未來也能親自走訪臺南。臺南市政府表示，臺南專區今年共計集結8家業者參展，盼進一步提升臺南農產品在日本市場的能見度與知名度，將臺南優質農產發揚光大，也期望今年訂單金額能突破去年的4.2億元。東京國際食品展為國際食品業者重要交流平台，市府多年來持不遺餘力推廣臺南鮮果、農漁特產及加工食品。今年臺南專區推出豐富產品陣容參展，盼藉由東京食品展深化與國際買家及通路商交流，讓「臺南味」在全球發光發熱，而在今天的開幕式上，立法委員陳亭妃與林宜瑾也到場支持臺南。