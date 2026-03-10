我是廣告 請繼續往下閱讀

第6屆監察委員任期將於今年7月31日屆滿，總統賴清德已核定成立「第7屆監察委員提名審薦小組」，並於今（10）日召開首次會議。賴清德表示，身為總統，必定會團結國家、結合社會各界力量，以捍衛主權、維護民主並落實人權立國，打造永續、公義的台灣，期盼得到大家支持。監察院第6屆監察委員任期將在今年7月31日屆滿，賴清德將依據憲法賦予總統的權責，提名第7屆監察委員，並咨請立法院行使同意權。賴清德出席「第7屆監察委員提名審薦小組」第1次會議時指出，監察院在五權憲政體制中擁有糾彈權，讓政府勵行廉能政治；同時，監察院的國家人權委員會要求政府以人權立國，也是台灣與國際人權交流合作的重要窗口，因此，監察委員的職責非常重要。賴清德提到，去年是台灣邁入解嚴天數超越戒嚴歲月的一年，今年則是總統直選30週年，台灣從專制政權走向民主開放，每年都有重要的里程碑，大家也深刻理解民主對台灣的重要性。他說，除了攸關國家進步、社會安定與人權保障，民主也是在動盪的地緣政治中，與友盟國家合作的重要價值。賴清德強調，身為總統，必定會團結國家、結合社會各界力量，以捍衛主權、維護民主並落實人權立國，打造永續、公義的台灣，期盼得到大家支持。他呼籲，社會上有志之士踴躍推（自）薦，擔任監察委員以服務、報效國家。賴清德頒發聘書予監察委員提名審薦小組委員，包括副總統蕭美琴、總統府資政蕭新煌、陳博志、司法院前大法官黃虹霞、總統府國策顧問李金龍、台灣高等法院台南分院前院長黃瑞華及南國春秋法律事務所創所律師薛欽峰。