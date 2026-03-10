我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市學生50元看球優惠方案2026台鋼雄鷹職棒上半季場次於3/10開放預約。（圖／高市府運發局提供）

為了讓更多年輕世代感受棒球魅力、培養進場觀賽的習慣，高市府持續推動深受學生歡迎的「學生50元看球優惠方案」，2026年中華職棒賽季即將開打，台鋼雄鷹主場賽事也將在高雄熱鬧登場，上半季預約將於3月10日上午10時正式開放。高雄市長陳其邁表示，高雄率全國之先推出「學生50元看球優惠方案」，去年推出後獲得學生與球迷熱烈回響，今年迎來第二年持續提供學生專屬優惠。希望透過這項措施，讓更多學生能以輕鬆無負擔的方式走進球場，親身感受現場加油的震撼氛圍，也用行動為台灣體育與在地球隊加油。高市府運動發展局長侯尊堯表示，只要是高雄市國小、國中、高中職及大專院校學生，憑一卡通數位學生證線上預約或現場購票成功，即可用銅板價50元進場觀賞台鋼雄鷹於澄清湖棒球場舉行的主場職棒賽事，2026年中職賽季全年共提供45場次、近萬個優惠名額，其中上半季25場將於3月10日上午10時開放預約，下半季20場次則預計於6月2日上午10時開放。持有高雄市一卡通數位學生證記名卡者，可於活動網頁線上預約，每張數位學生證每場次僅可預約1次，單一球類賽事最多可預約5場次，預約時系統將要求輸入學生證號與身分證後四碼進行身分驗證，預約成功者將收到電子郵件通知，賽事當日憑數位學生證至現場驗證購票即可入場。配合票務系統作業需求，線上預約及取消皆須於比賽場次前三日完成。此外，高雄市17所大專院校學生及持有非記名數位學生證的高中職以下學生，也可攜帶學校核發的實體學生證至現場驗證購買當日場次，每場優惠數量有限，售完為止。更多活動名額與詳細辦法，可至活動網站查詢或上高市府運發局官方粉絲專頁查詢。