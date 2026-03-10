我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院版本國防特別條例即將付委審查。 國防部長顧立雄今（10）日證實，在日前美方已公布的相關5項軍購中，M109A7自走砲、拖式飛彈（TOW 2B）、標槍飛彈等3項的發價書將於3月15日到期，在3月6日也已收到「海馬士多管火箭系統(HIMARS)」的發價書，預計26日前必須完成簽署。據了解，民眾黨團已拍板本週四（12日）進行協商4項軍購協商，以保障國家戰略利益。立院院會今日繼續邀請行政院院長吳卓榮泰提出施政方針及施政報告，並繼續備詢。顧立雄並於會前受訪。針對軍購發價書是否來不及簽署？顧立雄說，收到發價書應該是3月6號，相關的話應該是在3月26號之前要簽署，現在有五項發價書，國防部已經拿到其中四項。希望這五項都能獲得授權後進行簽署。顧立雄說，特別是海馬士多管火箭的部分，因為相關的期程早點啟動，對我國非常重要，如果不趕快簽約，如果再延宕的話，恐怕會有相關產能的影響，所以還是希望能夠儘速獲得授權來進行簽署。民眾黨黨團證實，已於6日立法院院會提出「行政院應與美方簽署發價書」，內文提及，若美方發價書明文公布的拖式、標槍飛彈續購及M109A7自走砲等三項對美軍購案簽約期程屆至之前尚未完成相關預算的審議，授權行政院先行與美方簽署發價書（LOA），以保障國家戰略利益。民眾黨團證實，上週只有M109A7、拖式飛彈、標槍飛彈排入協商，現已排定再將在海馬士多管火箭於本週四（12日）進行該案協商，以保障國家戰略利益。