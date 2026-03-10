我是廣告 請繼續往下閱讀

▲古巴先前曾發生過全國性大停電。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普（Donald Trump）週一（9日）表示，古巴只剩「最後一口氣」，華府可能「友善接管」古巴。他表示，古巴將與美國達成協議，否則「我們就會替他們完成」。綜合路透社、USA TODAY、NewsNation等外媒報導，川普在9日於佛羅里達州多羅（Doral）舉行的一場有關伊朗戰爭、委內瑞拉軍事行動的記者會上表示，古巴在人道主義層面上陷入「嚴重困境」，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）正在處理相關議題，「他們（古巴）信任盧比歐，美國人民也是。他精通該國語言，這總是很有利且有幫助。這可能是一場友好接管，也可能不是。」川普更直言，古巴現在「只剩下最後一口氣了（down to fumes）」。川普主張，古巴數十年來一直依賴委內瑞拉的援助，但在美國逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro）並對其控以毒品恐怖主義和走私罪後，這項援助已經枯竭。接替馬杜洛的羅德里奎茲（Delcy Rodriguez）一直與美國合作，並停止向古巴運送援助。川普強調，委內瑞拉已經停止向古巴提供能源、燃料、石油、金錢，「沒有了委內瑞拉，他們根本撐不下去。我們已經切斷了他們所有的其他後援。所以，沒錯，他們要麼達成協議，要麼我們都能輕易地解決這件事。」盧比歐的父母自古巴移民，盧比歐目前一直在與古巴領導層進行談判，以避免發生軍事衝突。目前協議具體細節尚未公開，但可能涵蓋港口、能源與旅遊業，並可能包括放寬美國人前往古巴旅遊的限制。討論內容包括為古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Díaz-Canel）及統治古巴數十年的卡斯楚家族成員提供留島的退場路徑。美國政府也釋出訊息，考慮取消部分制裁。不過古巴政府表示，他們沒有與美國進行任何高層談判，但並未直接否認美國官員可能正與前古巴總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro）的孫子勞爾．季勒摩．羅德里格斯．卡斯楚（Raul Guillermo Rodriguez Castro）進行非正式會談的媒體報導。川普政府指控古巴未配合美國的反恐行動，並將其與北韓、伊朗並列，列入美國認定的少數「資助恐怖主義國家」名單。該項認定源於古巴窩藏美國逃犯，拒絕引渡哥倫比亞叛軍領袖等。古巴近年頻繁發生全國性斷電，近期國家西半部又發生大規模停電，凸顯出因川普燃料封鎖而加劇的能源危機。燃料短缺迫使古巴政府配給關鍵服務，例如垃圾清運與大眾運輸。