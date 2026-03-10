我是廣告 請繼續往下閱讀

朴軫永辭去JYP董事 不出席股東大會

朴軫永是誰？打造TWICE傳奇人物、被總統任命當文化委員長

K-POP娛樂龍頭JYP娛樂創辦人、打造TWICE、Stray Kids、ITZY、DAY6等人氣團體的靈魂人物朴軫永，去年才被南韓總統任命為「大眾文化交流委員會」共同委員長，如今再拋出震撼彈，JYP娛樂今（10）日證實，朴軫永將不參與26日股東大會的社內董事連任程序，正式辭去JYP公司董事職務，未來重心將轉向創作與K-POP產業的推廣活動。JYP娛樂在聲明中表示，朴軫永未來將專注於身為藝人的創作活動、培養後輩藝人，以及為K-POP產業推動新的對外業務發展，不再參與公司內部董事職務，也不會出席26日的股東大會。朴軫永自1994年以歌手身分出道，長年同時活躍於歌手、作曲家與製作人領域，1996年創立JYP娛樂後，更打造出多個世代的代表偶像團體，包括Wonder Girls、2PM、2AM、missA、GOT7、DAY6、TWICE、Stray Kids、ITZY等，讓JYP成為韓國娛樂產業的重要公司之一。其實朴軫永近年已逐漸把角色擴大到產業層級，南韓總統府在2025年9月宣布成立總統直屬「大眾文化交流委員會」，並任命朴軫永與文化體育觀光部長崔輝榮共同擔任委員長，職級相當於部長級，負責推動韓國音樂、戲劇、電影與遊戲等文化內容走向全球，建立官民合作的文化輸出體系。當時朴軫永受訪時坦言，接下政府職務壓力不小，但他認為K-POP正處於關鍵時刻，「必須把握這個特殊契機，所以我決定接受任命。」他也表示，自己的夢想始終沒有改變，就是讓K-POP在全世界受到喜愛，希望替後輩藝人創造更多機會，讓K-POP不只是輸出文化，更能成為各國彼此理解與交流的平台。