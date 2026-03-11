我是廣告 請繼續往下閱讀

▲優格姐姐除了喜歡小朋友，更是愛動物一族。（圖／台北海大提供）

兒童台姐姐優格（本名林姵君）日前擔任台北海洋科技大學60周校慶講師，她分享工作以來的親路歷程，還灑淚講台坦言，曾因未續約兒童台被限制不能自稱「優格姐姐」，這段低潮讓她覺得自己沒用，「我真的曾經想結束自己生命」，更揭露兒童台姐姐收入微薄，曾經站在ATM前領不出來。優格姐姐曾因為沒有續約兒童台經歷低潮，當時以為可以搭配老公「電競教父」實況主Xargon（殺梗、本名張瑋），繼續與電視台合作，未料兒童台逼她續約還規定「外面不准有人叫我優格，我老公也不能在直播中叫我優格」。優格腦子當機傻在現場、話都說不出，「我好像是個商品，說換就可以換」外界好奇，兒童台收入如何？她苦笑說，姐姐不好賺，還曾窮到ATM領不出錢，「我一場活動兩千，要給公司抽五成後，一千還要扣稅，剩900，有些ATM戶頭不到一千領不出來。」她說，是母親一直支持她，加上她很喜歡這份工作，才能一直走到現在。優格分享，在與兒童台合約事件後，她現在也以「有我的價值觀」創辦兒童家族品牌「小芙尼家族」，就是希望兒童界的哥哥姐姐「不再有表演者不被尊重對待」出現像她一樣的困擾了。在講座最後，優格講到自己台前雖風光，但台後曾懷疑人生，當場灑淚哽咽講了段不為人知的經歷：「我真的曾經想結束生命，因為我覺得自己很沒用，沒有價值」，幸好結束生命前腦中出現，國一的導師曾在開學第一天在黑板寫的「天生我材必有用」救了她，「這個老師給我生命中很大的力量。這句話換成現在的說法就是『存在就是價值』，人生總不是那麼順利，但你就是有價值、值得被愛。」