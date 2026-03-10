知名手搖飲料品牌「茶湯會」（TP TEA）憑藉高品質茶飲，以順口料多為特色建立好口碑，其更是珍奶始祖「春水堂」所創立的外帶手搖飲，被譽為是「春水堂平替版」。但近日有民眾表示，發現茶湯會門市一間接著一間關，疑似爆發倒閉潮，讓死忠粉絲跪求「別再關了」。對此，茶湯會總部回應，近年調整門市數量是因將計畫往「輕食店」模式發展，讓顧客有更好體驗。
手搖飲茶湯會爆倒閉潮！鐵粉震驚：一間一間關了
一名網友近日在Threads發文，表示相當喜愛被手搖飲料品牌「茶湯會」，包括旗下推出飲品如珍珠奶茶、翡翠拿鐵、紅茶拿鐵等，在他心目中被譽為「春水堂平替版」。但他話鋒一轉，發現茶湯會門市一間接著一間關，讓他崩潰詢問「茶湯會一直倒是怎樣」。
貼文曝光後，不少茶湯會粉絲震驚留言，「觀音拿鐵一生愛，但家裡附近開了又倒，最近的一間要騎車20分鐘」、「觀音拿鐵真的我一生摯愛，拜託不要再倒了，完全找不到可以替代的其他手搖店」、「茶湯會真的好好喝…我家附近也倒了」。
據了解，茶湯會（TP TEA）是台灣珍珠奶茶始祖「春水堂」，於2005年所創立的外帶手搖飲品牌，其發跡於台中市，以「以茶聚會」、「以茶宴會友」為品牌理念，主打延續春水堂的茶飲品質，但以更便宜的價格販售，招牌觀音拿鐵、珍珠奶茶、蜜香紅茶珍珠等都是鐵粉推薦首選。
茶湯會被譽「春水堂平替」卻狂關店！總部首度回應了
但近年來民眾發現部分門市一間間結束營業。茶湯會總公司向《NOWNEWS今日新聞》回應，表示「目前手搖飲市場競爭激烈，除了同行競爭，未來開始考量同品牌門市，店與店之間的距離，讓門市獲利可以穩定。」茶湯會將依商圈發展與門市營運狀況，調整門市數量，目前除了長期優化門市營運表現，也持續評估具潛力展店門市，包括新型態的門市店型。
茶湯會表示，雖然全台門市數量較前幾年略有減少，但整體門市營收表現皆較過去成長，謝謝消費者的支持，以及加盟主的共同努力，未來將調整腳步中，今年會大力展店，也歡迎喜歡茶湯會的朋友共同加入我們。
茶湯會經營長達21年，近年來不斷轉型，先是在2022年首度推出每日現烤的「茶湯雞蛋糕」，成為鐵粉們下午茶首選，在全台已有超過一半以上門市都有銷售，提供消費者不同的產品選擇；2024年還落成概念店「龍富店」，規劃內用座位區及「新禪風Zen」主題空間設計，2025年更是首度推出「刈包」系列，可看出在產品力、行銷面、服務面都有進一步提升。
資料來源：茶湯會、春水堂
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友近日在Threads發文，表示相當喜愛被手搖飲料品牌「茶湯會」，包括旗下推出飲品如珍珠奶茶、翡翠拿鐵、紅茶拿鐵等，在他心目中被譽為「春水堂平替版」。但他話鋒一轉，發現茶湯會門市一間接著一間關，讓他崩潰詢問「茶湯會一直倒是怎樣」。
據了解，茶湯會（TP TEA）是台灣珍珠奶茶始祖「春水堂」，於2005年所創立的外帶手搖飲品牌，其發跡於台中市，以「以茶聚會」、「以茶宴會友」為品牌理念，主打延續春水堂的茶飲品質，但以更便宜的價格販售，招牌觀音拿鐵、珍珠奶茶、蜜香紅茶珍珠等都是鐵粉推薦首選。
但近年來民眾發現部分門市一間間結束營業。茶湯會總公司向《NOWNEWS今日新聞》回應，表示「目前手搖飲市場競爭激烈，除了同行競爭，未來開始考量同品牌門市，店與店之間的距離，讓門市獲利可以穩定。」茶湯會將依商圈發展與門市營運狀況，調整門市數量，目前除了長期優化門市營運表現，也持續評估具潛力展店門市，包括新型態的門市店型。
茶湯會表示，雖然全台門市數量較前幾年略有減少，但整體門市營收表現皆較過去成長，謝謝消費者的支持，以及加盟主的共同努力，未來將調整腳步中，今年會大力展店，也歡迎喜歡茶湯會的朋友共同加入我們。