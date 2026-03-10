我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王仁甫、孫協志及許孟哲三人希望《飢餓遊戲》有一天也能迎接24週年。（圖／中視提供）

綜藝節目《飢餓遊戲》本週日將播出最新一集，錄影日剛好碰上5566成軍滿24週年，王仁甫有感而發說：「一個團體可以24年不解散是一件蠻困難的事。」而先前曾爆出5566不合傳聞，指因王少偉難以全員合體，對此孫協志透露與他私下關係，直言：「小刀跟少偉我們大家感情其實都還是不變，只是工作的想法跟目標不太一樣，沒有對與錯的問題。」5566今年成軍滿24年，王仁甫表示「一個團體可以24年不解散是一件蠻困難的事」，但下一秒他又補充：「能夠不解散，但是只有少人啦。」吃了誠實豆沙包的發言瞬間讓笑翻全場。孫協志也分享心情，直言有些團體吵著吵著就全沒了，「像我們這樣可以維持下，小刀跟少偉我們大家感情其實都還是不變，只是工作的想法跟目標不太一樣，沒有對與錯的問題」。《飢餓遊戲》開播至今10年，王仁甫、孫協志及許孟哲三人也希望有一天能迎接24週年，說完眾人不禁好奇到時他們幾歲？王仁甫笑稱：「到時那個年紀還能玩遊戲也很厲害。」主持搭檔蔡黃汝更虧他們是「演藝圈的長青樹」。此外，最新一集也迎來許多熟面孔，包括白雲、Amanda、孫其君、妖嬌、彭曉彤、徐凱希，其中一關進行遙控車「路邊停車」關卡，比賽誰能在最短時間內完成停車任務，蔡黃汝率先挑戰，卻被孫協志當場爆料：「她明明有車有駕照，但最不會的就是路邊停車，曾經停了40分鐘還停不進去，還因此上過新聞。」更多精彩內容請鎖定中視週日晚間8點《飢餓遊戲》，每週六晚間8點中天娛樂台也會播出。