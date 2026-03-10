我是廣告 請繼續往下閱讀

毒販竟在戒毒門診外大肆拉客！彰化一名鄭姓男子從2025年初開始，每日清晨守候在醫院周邊，向戒毒者販售每小包1000元的海洛因，總計16次。警方去年6月持搜索票直搗其住處與前妻寓所，起獲總計超過20包的海洛因。由於鄭男在刑滿後5年內再度犯案，法官依販賣及轉讓第一級毒品罪判處其11年徒刑，並追徵犯罪所得1萬6千元。判決書指出，2025年2月開始，鄭男每日清晨固定騎乘機車前往醫院，專門鎖定前往美沙酮門診戒毒的藥癮人口，在醫院周邊直接兜售一級毒品海洛因。在短短幾個月的期間內，鄭男便針對6名對象進行了多達16次的毒品交易，且每次販售金額均為1000元。除了在公共場所販毒外，鄭男還於同年6月4日及5日上午，兩度前往其位於彰化縣埔心鄉的前妻住處，無償提供海洛因供其施用。警方在掌握明確事證後，去年6月5日下午持搜索票前往鄭男住處，查獲總毛重6.64公克的海洛因共21包，以及分裝袋、電子磅秤、注射針筒、鏟管、手機及現金1萬6100元等相關證物。隨後，警方也在其陳姓前妻住處另行起獲4包總毛重1.4公克的海洛因，面對警方鐵證，鄭男雖坦承犯行，並辯稱每次交易僅賺取兩、三百元的微薄價差，但仍難逃法律制裁，遭依違反毒品危害防制條例移送法辦。事實上，鄭男曾因毒品案件被判刑超過十年，好不容易於2020年假釋出監，並在2023年初執行完畢，沒想到重獲自由不到五年再度故態復萌。法官審酌後認為，鄭男先後犯罪性質相同，顯見長年的刑期並未讓他悔改。最終法院裁定，針對鄭男所犯下的16次販賣罪與2次轉讓罪，數罪併罰合併應執行有期徒刑11年，為其貪婪與執迷不悟付出沉重代價。