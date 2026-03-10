我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣虎航（6757）今（10）日宣佈今年將首次推出股東專屬優惠，只要在3月25日（含）前持有1股之股東，台灣虎航將透過官方tigerclub會員系統發送優惠，系統將自動發送tigerpoints回饋金800元至會員帳戶中。台灣虎航今年將首次推出股東專屬優惠，凡於今年3月25日（含）前持有1股之股東皆可領取。有別於傳統的實體贈品，台灣虎航將透過官方tigerclub會員系統發送優惠，只要股東登入（或加入）台灣虎航tigerclub會員，並進行股東身分認證並綁定，後續系統將自動發送tigerpoints回饋金800元至會員帳戶中。虎航表示，實惠且實用的tigerpoints回饋金即等同現金，股東可將tigerpoints回饋金用於機票折抵或是託運行李等其它附加服務項目。此舉可將股東、會員及旅客三種身分串聯在一起，除可提升黏著度外，相信未來也將吸引不少股東進場，有助於維持股票的交易熱度。台灣虎航今日股價震盪後走高，終場上漲1.5元或3.01%，收在51.4元。