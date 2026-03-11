台灣自來水公司最新公告表示，3月12日（周四）桃園市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣將有停水作業，原因包含管網封閉調查作業、汰換管線工程、漏水管段調查作業等，其中台南市北門區文山里、屏東市部分地區停水時間長達8小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣3月12日上午起停水影響範圍與時間懶人包，讓全台民眾一次掌握，提醒影民眾記得提前6小時儲水。
◼︎桃園市3/12停水範圍一次看
🕦停水時間：3月12日上午9時30分至下午15時30分（共6小時）
📌停水原因：為全面提升裕榮、新榮分區居民用水品質及強化區域供水之穩定度，辦理管網封閉調查作業。
📍停水影響區域
楊梅區新榮里：新榮路、富榮路、裕榮路、電研路等沿線路段含其巷弄，部份地區無水或水壓降低。
🕦停水時間：3月12日上午9時30分至下午14時（共4.5小時）
📌停水原因：辦理觀音分區管網封閉調查作業。
📍停水影響區域
觀音區：富林里。
樹林里：一心路、大觀路三段、大觀路四段、富春路、富玉路、工業八路、文林路、民族一路、民族路、關平爺路。
◼︎嘉義縣3/12停水範圍一次看
🕦停水時間：3月12日晚間22時至3月13日凌晨3時（共5小時）
📌停水原因：義竹北港分區管網維護及漏水調查作業DC11405010006小區封閉及管段測試。
📍停水影響區域
布袋鎮：東港里、見龍里、考試里、振寮里、興中里（台17縣道上）
◼︎台南市3/12停水範圍一次看
🕦停水時間：3月12日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理北門區二重港174線汰換管線工程。
📍停水影響區域
北門區：文山里。
◼︎高雄市3/12停水範圍一次看
🕦停水時間：3月12日上午9時至下午16時（共7小時）
📌停水原因：辦理高松加壓站發電機接電點新設工程。
📍停水影響區域
小港區：松光街、松樂街、松美路。
🕦停水時間：3月12日上午9時至下午15時（共6小時）
📍停水影響區域
小港區：高松里、松山里。
◼︎屏東縣3/12停水範圍一次看
🕦停水時間：3月12日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理「114年屏東所分區計量管網委外建置及漏水調查」漏水管段調查作業。
📍停水影響區域
屏東市：公忠二街、大連路、廣東路、民富街、瑞光路三段、瑞光路二段、盛豐路、興豐路、莊敬街一段、華一街、華二街、華夏路、華安路、華富路、華山街、華平路、華新路、華正路、華貴路。
◼︎花蓮縣3/12停水範圍一次看
🕦停水時間：3月12日下午13時30分至下午16時30分（共3小時）
📌停水原因：菸廠小區斷水及分段測試。
📍停水影響區域
吉安鄉：中山路一段、南埔八街、吉豐路一段、吉豐路二段、廣賢路一段、香源路。
臨時供水站一鍵查詢
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒，停水前6小時內最好就完成儲水準備，並在停水期間關閉抽水機電源，避免引發用電安全問題，同時也能降低因環境過於乾燥而產生火災的風險。等到恢復供水時，建議打開家中所有水龍頭排氣，這樣水壓會更快回到穩定狀態。
另外，若住戶位在水管末端、大樓高樓層或地勢較高的區域，可能需要多等一段時間水壓才會恢復。若在供水恢復後仍遇到水壓不足或完全沒有水的情況，可以主動聯繫台灣自來水公司，會有專人到場協助處理，確保用戶用水安全與權益。
資料來源：台灣自來水公司
