美國與以色列聯手打擊伊朗，伊朗對海灣國家展開大規模反擊，中東戰火風起雲湧、硝煙四起。有外媒指出，川普政府已將有「末日飛機」之稱的E-6B水星戰略中繼機派往中東，讓外界擔憂全球核戰、乃至第三次世界大戰的風險再度升高。根據《每日郵報》報導，飛行追蹤數據顯示，自2月28日美以襲擊伊朗以來，E-6B水星戰略中繼機已多次起飛。E-6B水星戰略中繼機由波音商用飛機改裝，旨在抵禦核戰等末日情景，E-6B水星戰略中繼機能在戰時充當美國總統或戰場最高司令官的空中指揮中心，配備特殊的天線，可將命令傳遞到在全球海洋巡弋的核武潛艦，成為指揮核打擊的中央通訊系統，確保地面通訊系統失效時，美軍仍能從空中協調美軍事行動，擔任空中的通信中樞。3月2日，美國境內出現兩架E-6B水星戰略中繼機飛行紀錄，一架自墨西哥灣沿岸起飛，降落在馬里蘭州帕圖森河海軍航空站，另一架從內布拉斯加州奧弗特空軍基地起飛，隨後返降原基地。有軍事媒體報導，之後還有更多E-6B飛機飛越大西洋前往中東，對此，五角大廈以維護「行動安全」為由，拒絕發表評論。通常情況下，E-6B水星戰略中繼機常被部署於戰備演練、日常訓練或對外展示嚇阻力的情境中，未必出動就是真的要實際執行攻擊任務的協調行動。不過，在美軍於中東多處軍事設施遭到伊朗飛彈攻擊的當下，E-6B水星戰略中繼機的存在讓外界擔憂局勢可能進一步失控，尤其是有報導指出，俄羅斯方面正在提供伊朗當局美軍的相關情資。E-6B水星戰略中繼機造價為1.417億美元，約台幣45.4億元，由於可以直接傳遞核打擊命令，E-6B水星戰略中繼機對於美國軍方的核威懾至關重要，可以執行「接管指揮並出動部署」（Take Charge and Move Out，TACAMO）任務，也能在飛行中啟動發射洲際彈道飛彈，以支援美國空軍的空中核指揮與控制任務，該任務通常被稱為「Looking Glass（鏡像）」。