中央氣象署預報員黃恩鴻表示，「鸚鵡颱風（Nuri，菲律賓提供）」最快明（11）日生成，不過路徑往東北，對台灣並無影響；明天上午冷氣團減弱，降雨也變少，清晨仍要注意10度左右氣溫，周四、周五（3月12日至3月13日）又會有新一波冷氣團，下半周天氣以乾冷為主。
鸚鵡颱風最快周三生成 路徑對台無影響
黃恩鴻說明，菲律賓東方海面近期發展出熱帶性低氣壓TD03，預估未來會持續發展，最快明天增強為今年第3號颱風「鸚鵡」，路徑主要受高壓導引往東北移動，距離台灣2000公里以上，強度也會快速減弱，因此不會有任何影響。
明晨注意10度低溫 周四再一波冷氣團
黃恩鴻指出，明天清晨冷空氣還在，配合「輻射冷卻」影響，西半部、宜蘭低溫12至14度，花東低溫15至16度，空曠地區再低1至2度，感受依然寒冷，白天略微回暖，北台灣高溫18至20度，花東高溫21至23度，中南部高溫24至26度，要注意日夜溫差。
黃恩鴻提及，周四、周五有新一波冷空氣抵達，強度預估也會達到冷氣團，清晨「輻射冷卻」影響，西半部、宜蘭低溫12至14度，花東低溫15至16度，整體氣溫和今明兩天類似，白天高溫北台灣16至19度，花東21至23度。
水氣逐漸減少 未來一周濕冷轉乾冷
未來一周降雨方面，黃恩鴻提到，周三開始水氣明顯減少，全台轉為多雲到晴的好天氣，周四冷氣團水氣稍稍增多，但只有東半部、基隆北海岸、大台北地區有零星短暫雨，其它地區晴到多雲，類似天氣預估會維持至下周一（3月16日）。
總結台灣一周天氣，明天周三開始從濕冷轉為乾冷，依舊要注意冷氣團在早晚帶來的低溫；第3號颱風「鸚鵡」有生成機率，但對台灣沒有直接影響。
資料來源：中央氣象署
