前2月營運成長主因 台灣餐飲事業穩定展店

興櫃餐飲乾杯（1269）今（10）日公告今年2月自結合併營收4.23億元，年增20.47%，創歷年同期新高。累計前2月合併營收達8.46億元，年增6.19%，刷新同期次高紀錄。乾杯表示，2月受惠於春節9天連假、情人節及228連假接力帶動強勁聚餐需求，台灣餐飲業績表現亮眼。統計農曆初一至初五期間，集團全台門店湧入超過6萬人次，來客數較去年春節大幅成長逾2成，成功推升2月營收改寫歷史同期新高紀錄。其中，餐飲表現主要由3大「高CP值」定位品牌帶動，包括黑毛屋新店效應之餘，既存店來客也穩健增加；新品牌牛舌佑介持續蟬聯每月最高來客門店，帶來新增貢獻；乾杯燒肉居酒屋透過菜單優化有效提升回流。前2月整體營運成長主因為台灣餐飲事業的穩定展店，以及外販事業持續保持雙位數成長。海外市場方面，中國大陸仍處於收斂階段，營運維持穩定；英國事業則維持穩定成長態勢。乾杯提到，展望後市，台灣餐飲品牌陸續推出春季新品搶攻市場。黑毛屋本家推出「舞櫻真鯛日本和牛涮涮鍋」鎖定老饕客群，頂級燒肉懷石餐廳「和牛47」也打造豪華懷石套餐搶市。集團現有門店共68間，其中台灣57間、中國10間、英國1間。今年依展店目標全年再新增10間門店，藉此持續發揮規模效益，為營收成長奠定穩健基礎。