▲國健署長沈靜芬提醒，養成護腎好習慣，預防慢性腎臟病的發生。（圖／記者張乃文攝）

沈靜芬提到，可養成8項護腎好習慣，預防慢性腎臟病的發生：

三高是慢性腎病元凶。國健署統計顯示，40歲以上合併有三高的個案，每5人就有1人腎功能異常，建議護腎習慣要養成。一名57歲的郭先生是竹科工程師，因為飲食不忌口，體重破百，且某個晚上還出現胸悶、心悸等，到急診血糖甚至飆至500，檢查也發現腎臟疾病。透過追蹤、調整飲食及運動，也順利將血糖控制，保住腎功能。57歲男去年出現胸悶、心悸，急診血糖飆到500，已經有糖尿病。後續檢驗糖化血色素高到7以上。郭先生提到，自己的體重曾到115公斤，飲食因為不忌口，麵包、蛋糕或牛奶都吃，而出現症狀的那個午夜，在睡前吃了過量蘿蔔糕，過沒多久就出現症狀，送至急診後，護理師抽血也發現血液特別濃稠。一問之下，個案除了食物未注意分量，水也喝得很少。憶安診所院長林家億提到，個案到診所追蹤，檢驗糖化血色素高到7以上，痛風也一直發作，出現腎臟功能下降。經過飲食、運動控制，腎功能及血糖都已經穩定，體重也從3位數變成2位數。國健署長沈靜芬說，根據國健署110-112年成人預防保健服務資料顯示，40歲以上接受健檢的民眾，檢出有高血糖或合併有三高的個案，每5人就有1人腎功能異常，即使僅有高血壓或高血脂任1項，也約每10人就有1人腎功能異常。以6大類原型食物為主，多攝取蔬果、全穀類等植物性食物，避免高油、高糖、高鹽飲食，減輕腎臟負擔。每天補充足夠水分（約2000 c.c.），幫助腎臟代謝、維持健康。養成規律運動習慣，每週累積至少150分鐘中等強度身體活動，如快走、游泳、騎自行車等，幫助體重控制與新陳代謝。維持健康體位（BMI 18.5 kg/m2-24 kg/m2），降低三高發生。牢記「722」量血壓密碼，「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，清楚掌握血壓變化狀況。吸菸會減少腎臟血流，並損害腎功能，及早戒菸有助守護健康，可利用國民健康署免付費戒菸專線(0800-636363)尋求專業協助。依醫囑用藥，並避免長期服用止痛藥及來路不明藥物。有三高的民眾，應培養健康生活習慣，並配合醫師接受治療。為利於國人能及早進行腎臟病的預防與管理，沈靜芬表示，國健署推動成健服務，並自114年擴大服務族群，免費提供30至39歲民眾每5年1次、40至64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次的成健，同時透過「腎病識能衛教指導」，經由醫師說明及提醒，使民眾了解自身腎功能狀況，並強化自我健康管理。