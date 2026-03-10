我是廣告 請繼續往下閱讀

光寶科2月合併營收128億元，雖受月份天數與出貨節奏影響，較1月下滑9%，但仍年增17%；累計前2月營收269億元，同樣年增17%。其中，AI與雲端高階伺服器電源、備援電池系統需求持續強勁，成為推升本季營運的主要動能。從事業結構來看，雲端及物聯網部門表現最為突出，2月營收占比達53%。公司指出，AI、雲端運算、高階伺服器以及網通相關電能管理系統出貨維持暢旺，也帶動該部門營收年增超過5成，顯示高階電源產品線仍是成長主力。光電部門2月營收占整體18%，光寶科旗下光耦合器高階產品，持續受惠工控、新能源及AI電源應用需求支撐，另外，不可見光產品在感測應用、高階可見光產品在AI伺服器與交換器上的高整合與微型化指示燈需求，也都維持穩定。至於資訊與消費性電子部門，2月營收比重為29%，光寶科指出，在產品組合持續優化，以及應用市場更加分散之下，低軌衛星與高階電源相關需求仍呈現穩定成長，對整體營收也帶來支撐。