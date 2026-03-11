農曆年後換機潮消退，加上記憶體面臨漲價壓力，手機市場提早步入傳統淡季。為了因應後續成本調漲壓力並加速處理庫存，連鎖通訊行傑昇通信公布2026年2月份的手機降價最新排名。數據顯示，本月入榜機型的總降幅落在14%至33%之間，單月降幅最高達22%。其中，蘋果iPhone Air 1TB奪下「單月降價冠軍」，累計總降價金額更來到6910元，三星Galaxy A07價格更是不用5000元就能買到。
在買氣趨冷的2月手機市場中，榜單上唯一的蘋果代表iPhone Air 1TB表現格外突兀，單月降價高達3000元，成為2月降價冠軍，累計總降價金額更來到6910元，價差相當大。不過傑昇通信提醒，雖然帳面上降幅逼近7千元，但由於1TB極高容量機型在目前通路的現貨供給極度稀少，消費者實際上往往會面臨「看得到卻吃不到」的缺貨困境。
中階入門機生存戰：三星A07空機下殺破5千
中階與入門市場在2月份演變成一場激烈的生存戰。三星Galaxy A07 4GB/128GB為了在小米與OPPO的圍堵下穩固入門機市佔，單月下修達1300元，目前通路空機價已經下殺不到五千元台幣，對於預算有限的人來說會是很好的入手時間點。
此外，隨著2026年春季多款搭載新鉸鏈技術與輕薄設計的二代摺疊機傳言四起，vivo選擇在此刻展開旗艦換代策略的讓利。vivo X Fold5本月累計降價達1.2萬元，成爲總降價金額最高的手機。傑昇通信指出，破萬元的降幅對想嘗試摺疊機的消費者極具吸引力，但也建議入手時可搭配延長保固或碎屏險，以降低過保後的鉸鏈與螢幕維修風險。
記憶體漲價預警！OPPO霸榜6席
本月榜單最受矚目的品牌莫過於OPPO，強勢占據降價榜多達6個席次，包含Reno15系列與A系列機型，位居各品牌之首。面對記憶體成本不可逆的攀升，品牌端不得不罕見地對已上市產品調升定價約2000至2500元。不過傑昇通信表示，通路端仍努力將入手價壓在舊定價水位以下，抵銷定價波動。
資料來源：傑昇通信、蘋果
