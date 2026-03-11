我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張凌赫（左）假扮孔雪兒的老公，卻意外發現朝廷醜事。（圖／翻攝自愛奇藝）

古裝劇《逐玉》在Netflix熱播中，田曦薇在劇中飾演殺豬女樊長玉，意外撿回受傷的武安侯張凌赫，兩人為了保住宅子假入贅，田曦薇結識酒樓老闆娘俞淺淺（孔雪兒 飾）。最新一集中，孔雪兒為了躲情債，跟田曦薇「借老公」，原本田曦薇不願意，結果孔雪兒出了大價錢，田曦薇回家告訴張凌赫這件事，190公分的張凌赫突然撒嬌，「才幾兩就把我賣了！」女粉看了全暈船，「帥到瘋掉啦！」孔雪兒在劇中為了躲情債，想跟田曦薇借老公，讓張凌赫扮演她的丈夫，好將對方打發走，田曦薇原本不願意，但她也很想幫幫這位好姐妹，於是回家告訴張凌赫，「淺姐想讓你當她夫婿！」張凌赫先是，「蛤？」接著田曦薇說，只是借，這讓張凌赫更加不滿，「才幾兩就把我賣了！」田曦薇瞪著無辜雙眼，「30兩！」這價錢讓從小看著田曦薇長大的大娘、大叔都感覺滿值。張凌赫凹不過田曦薇，只好答應她，到現場才知道對方是大胤王朝的太子齊旻（鄧凱 飾），因政局動蕩隱瞞身分，蟄伏於長信王府中，暗中謀劃復仇、奪嫡之事，在這之間，娶了孔雪兒為侍妾，但後來孔雪兒逃離，他花了5年才又找到她，兩人還有1子。張凌赫在劇中完美詮釋「病弱侯爺」，雖說第一集因為受傷被田曦薇救回，但這傷一養就是10集，總是拄著拐杖，不過田曦薇有難時，他骨子裡那股將軍戾氣又會立刻爆發，讓劇迷看了直呼，「真的帥到瘋掉」、「這在現代我也可以養他」、「點開就一路回不去了」、「這麼帥是可以的嗎」。