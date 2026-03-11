我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7-11本次邀請出生於台南的周子瑜擔任「星級饗宴」品牌大使，由台南晶英酒店監製開發，推出台、韓口味融合的創意商品。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲3月17日起購買指定鮮食商品，即贈限量周子瑜小卡一張，共有6款小卡。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7‑11鑫忠孝門市中展示著子瑜親筆簽名。（圖／記者鍾怡婷攝）

韓國女團TWICE的台灣成員子瑜終於接下了家鄉第一個代言！她確定出任便利商店7-11的品牌大使，將推出10種以上聯名鮮食，購買還送超美女神小卡，不僅如此，靠近台北大巨蛋的「7-11鑫忠孝門市」更是變身子瑜概念店，不只貼滿了子瑜美照，店內還有子瑜的親筆簽名，掀起全新打卡潮！7-11與子瑜聯手推出超過10款聯名商品，並在包裝上印有她的簽名與形象，主打台韓融合口味，餐點包含台韓半半炸雞便當、麻辣奶油鮮蝦義大利麵、韓式泡菜豬肉豆腐煲燴飯、韓式炸豬排起司雙拼飯卷、滷肉刈包、三杯蛤蠣飯糰、麻辣大鍋貼等鹹食，麵包甜點類則有布朗尼蛋糕棒、奶凍蜜瓜包、起司火腿雙餡土司等品項，結合台灣與韓國飲食特色聽起來超吸睛。除了子瑜聯名餐點外，官方也推出多項限量收藏活動，自3月17日起，消費者購買指定鮮食商品就能獲得限量小卡，一共推出6款設計，若集滿整套，小卡背面就能拼成周子瑜的簽名字樣。此外，3月18日至4月28日期間，民眾還可透過OPENPOINT APP參加集點活動，兌換多款限定周邊，包括筆記本、衣架、壓克力立牌、小燈箱磁鐵以及990ml提把冰霸杯等商品，進一步帶動粉絲蒐集熱潮。為配合這次代言活動，位於台北大巨蛋附近的7‑11鑫忠孝門市也特別改裝為周子瑜主題門市，店內貼滿大型宣傳海報，並還原廣告拍攝場景，現場還展示周子瑜的親筆簽名，吸引不少粉絲前往打卡朝聖。