中東局勢升溫，正把壓力一路傳導到泰國民眾的餐桌。面對燃料、電價與原物料成本同步上揚，泰國餐飲業者警告，若政府不盡快介入穩定能源與食材價格，餐飲店恐怕被迫漲價，進一步推升通膨，連帶衝擊就業與內需表現。泰國餐廳協會（TRA）已正式向政府喊話，要求凍結餐飲業使用的液化石油氣（LPG）價格，並下調商業用電費。協會主席指出，能源開支暴增已墊高營運負擔，表現為中小企業現金流的沉重壓力。此外，業界也呼籲商務部嚴格管控植物油、肉類與米等主要原料價格，並建立食材戰略儲備，以防原料價格失控外溢至整體市場。在財政支援方面，業者盼望推動低利貸款與調降營業稅，協助抗壓能力脆弱的街邊店度過難關。官方數據警告，若油價升至每桶100美元（約新台幣3179元）且熟食普遍漲價，通膨可能激增2%至3%。這種推估顯露了泰國政府對2022年能源危機重演的擔憂。目前餐飲業更建議推動美食旅遊宣傳，將餐飲消費與拯救內需掛鉤，表現為一場爭取消費回流的生存戰。泰國2月通膨雖因能源回落而維持溫和，但中東戰局已成為轉折變數。餐飲業的集體求援不只是產業呼聲，更是在提前示警，政府若無法有效切斷能源衝擊與食物價格的連動，民生壓力將迅速惡化。這場成本保衛戰的成敗，表現為泰國維持社會穩定與經濟韌性的重要考驗。