▲白沙屯媽祖將在4月12日登上粉紅超跑前往北港進香。（圖／白沙屯拱天宮﻿）

▲2026白沙屯媽祖北港進香報名之後，信眾姓名將被抄錄於疏文中，由廟方代為向聖母稟報平安。（示意圖／白沙屯拱天宮﻿）

▲2026年白沙屯媽祖到北港進香日程。（圖／白沙屯拱天宮）

▲拱天宮爐主媽2026年首度與白沙屯媽、山邊媽，共三尊媽祖聯合南下北港朝天宮進香。（圖／白沙屯拱天宮﻿）

▲2026白沙屯媽祖北港進香報名提供的服飾為風衣外套。（圖／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

2026白沙屯媽祖徒步到北港進香報名今（11）日開始了！不過，從幾天前就已經有大批信眾提前到場排隊，廟方也開放提前3天供排隊領取號碼牌。對此，《NOWNEWS》為您統整跟隨粉紅超跑進香報名注意事項與流程、啟程時間以及各項重要資訊！費用包含：2026 年度專屬風衣外套、帽子、臂章。報名意義：您的姓名將被抄錄於疏文中，由廟方代為向聖母稟報平安。註：若衣服發放完畢，則後續報名者的費用減200元。請親自前往拱天宮服務台索取，或委託親友領取。請注意，報名表印有專屬流水號，嚴禁使用任何網路下載或自行印製的表格。填寫時請務必以正楷書寫姓名，以方便抄寫疏文的工作人員辨識，確保稟報名單正確無誤。填妥後至櫃檯繳納 700 元公費，並當場領取臂章、帽子與風衣外套。車資每人 2,100 元。提供來回北港前 7 天的固定座位，方便香燈腳隨時休息與寄放行李。晚間投宿地點（旅館或香客大樓）多由司機統籌，住宿費需由信眾另行支付（約 200 至 1,000 元不等），請參與者預先做好心理準備。車用紅布條：100 元進香車旗：50 元。往年進香活動只有白沙屯媽和山邊媽兩尊媽祖南下，但將於2026年首度與白沙屯媽、山邊媽，共三尊媽祖聯合南下北港朝天宮進香。2026年報名白沙屯媽祖提供的是青綠色的進香風衣外套，布料具有吸濕功能，可以快速吸乾汗水，質地耐磨性又耐撕裂，還具有隔離紫外線功能。背部則有反光印花，可以提供香燈腳夜間行走的安全性。今年白沙屯廟方準備約30萬件報名衣服，但去年準備了23萬件背心仍然是7天內就發放完畢，因此有想要的信眾建議還是把握前幾天前往白沙屯現場報名，順便丈量衣服是否合身。根據白沙屯媽祖全球徒步聯誼會的信眾回報，在昨（9）日報名開放前兩天就已經有超過700號信眾在現場排隊領取號碼牌，而按照往年經驗，今（11）日開放報名才到場的信眾，到現場大約還要在等上8小時才會完成報到。因此建議沒有特別想要風衣的信眾，可以等到下星期再前往報名，就可以很好的避開人潮尖峰時段，屆時報名一樣能寫上疏文，獲得媽祖婆保庇，同時沒拿到衣服能省下200元報名費。A：拱天宮規定不開放網路報名。信眾需於3月11日至4月9日前往白沙屯拱天宮服務台現場登記。(可委託他人協助代理報名)A：進香公費每人700元。報名即可獲得2026風衣、1頂帽子及1只臂章等物資。A：白沙屯媽祖徒步進香參與方式相當彈性，有報名香燈腳者多半會挑戰全程徒步，但沒報名也可以自由跟著媽祖婆同行。A：進香期間的住宿需由香燈腳自行處理，可預定民宿或香客大樓，也有許多信眾會準備輕量睡袋或地墊，在宮廟或當地政府提供場域席地而睡。