美以與伊朗爆發軍事衝突後，泰國原已脆弱的經濟復甦再度遭遇逆風。根據官方沙盤推演，只要荷莫茲海峽持續受阻，油價、通膨、匯率到出口節奏都將被連環牽動。在最壞情境下，泰國今年經濟成長率表現為可能從原估的2%下修至1.3%，顯現出高度依賴進口能源國家的結構性脆弱。泰國國家經社發展委員會研判，若衝突在一個月內結束但航道未通，國際油價可能升至每桶95至105美元（約新台幣2988至3302元），GDP成長將降至1.6%；若戰事拖長導致油價衝上125美元（約新台幣3930元），經濟成長率則可能滑落至1.3%。阿努廷（Anuthin Chanwirakun）雖強調政府已有準備，但企業界普遍擔憂這種不確定性將延燒全年，反映出市場對外部衝擊的集體焦慮。荷莫茲海峽作為全球能源運輸咽喉，每日有約四分之一的海運石油貿易通過此處，且約8成流向亞洲。一旦供應受阻，能源價格飆升將直接推高泰國的發電與運輸成本。泰國這類高度仰賴進口能源的國家，勢必率先承受價格波動風險，顯露出區域能源安全的脆弱鏈結。中東客戶今年初在杜拜食品展下單後，如今不少貨櫃卡在波斯灣周邊，業者被迫支付額外成本將貨拉回或轉送他港。對冷藏食品業者來說，產品若針對中東市場客製設計，臨時轉賣難度更高。此外，若衝突拉長影響肥料供應，農業成本風險也將在後頭爆發。航空與旅遊業則面臨連鎖效應。燃油占航司成本約3成，若戰事拉長導致避險失靈，票價上漲將表現為不可避免的結果。雖然目前直接衝擊有限，但若國際旅遊情緒轉弱，歐洲長程旅客減少，清邁、普吉等熱門航線也將受波及。業者因此正將行銷重心轉向本地與中印客源。若衝突擴大且油價續衝，泰銖不排除貶至33兌1美元。分析人士提醒，出口商及早避險、鎖定美元部位是相對務實的防守做法，資本市場的震盪往往比實體經濟更早到來。這種匯率波動表現為金融環境對地緣政治風險的敏感回饋。泰國官方目前試圖穩住市場預期，確保油品儲備可支撐約兩個月，並朝95天安全水位擴充，預備調整替代燃料配比等備案，以免走到限電或限油分配的一步。只是從長遠看，多名分析人士認為這場危機再次反映出泰國若持續將經濟韌性綁在傳統能源上，未來每逢地緣震盪都將面臨同樣的困境。這場中東戰火對泰國來說，現在還像是「先被熱油濺到」，但若航道封鎖與高油價持續發酵，後面恐怕就不只是市場情緒震盪，而是通膨升高、消費轉弱、企業成本墊高的全面壓力測試。對泰國政府而言，短期要穩能源、穩物價、穩信心；更大的考題則是，能不能趁這次危機逼自己真正加快能源轉型與市場分散，否則下一次外部衝擊來臨時，泰國恐怕還是只能一邊喊撐得住，一邊被迫吞下更高代價。