▲太子集團在台首腦王昱棠，是本案的操盤手。（圖／記者劉松霖攝）

台北地檢署先前偵結「太子集團」洗錢案，依組織犯罪、洗錢等罪嫌起訴62人。其中王昱棠等9名在押被告移審台北地院後，法院裁定以30萬元至500萬元不等金額交保，並限制住居、限制出境出海及接受科技設備監控，引發外界關注。檢方不服裁定，針對其中8名被告提出準抗告。不過台北地院審酌後，今（10）日裁定駁回準抗告，並命不得再提出。根據檢方調查，太子集團在台涉嫌洗錢金額高達107億餘元，全案共起訴62名成員。其中在台成員包括王昱棠、辜淑雯、陳麗珊、李守禮、邱子恩、林揚茂、鄭巧枚、陳韋志及王俊國等9人，先前均遭羈押，案件移審台北地方法院審理。北院5日召開移審庭後，裁定9名被告均可交保，並限制住居、出境、出海，同時實施科技監控。對此，檢方除已認罪的王俊國外，針對其餘8人提出準抗告。檢方指出，本案涉及金額高達百億元，被告掌握的現金、豪宅、豪車與虛擬貨幣等資產動輒數千萬甚至上億元，但法院裁定的保證金僅介於50萬元至500萬元之間，與案件嚴重程度明顯不成比例。即使搭配限制住居、限制出境出海及科技監控等措施，仍難以有效降低逃亡或串證風險。不過台北地院合議庭表示，原裁定已認定王昱棠等8人犯罪嫌疑重大，且具有羈押原因，但考量被告生活狀況及案件訴訟進度，認為尚無羈押必要，因此裁定以具保、限制住居、限制出境出海、科技設備電子監控及定期報到等方式替代羈押。合議庭認為，原裁定並未違反比例原則，也未濫用裁量權，檢方指摘原處分不當的理由難以成立，因此裁定駁回準抗告，且不得再抗告。