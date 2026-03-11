根據星巴克官網，今（11）日「星巴克買一送一」咖啡優惠！爽喝那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂，foodomo好友分享外送優惠免出門；慶祝星巴克28週年，即日起開喝「覆盆莓風味可可燕麥那堤」新品、可頌堡小熊Bearista開搶。85度C表示，今週三黑糖珍珠日爽喝「第二杯半價」。本文整理最新3月咖啡優惠一次掌握。
星巴克：今買一送一！三大外送咖啡優惠免出門
星巴克表示，即日起至2026年3月27日每週三／四／五，foodomo星巴克好友分享日，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算星巴克優惠價格：
◾️一特大杯那堤77.5元！2杯優惠價155元（原價310元）
◾️一特大杯焦糖瑪奇朵87.5元！2杯優惠175元（原價350元）
◾️一特大杯摩卡可可碎片星冰樂97.5元！2杯優惠價195元（原價390元）
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克：覆盆莓風味可可燕麥那堤新品開喝！可頌堡小熊開搶
慶祝星巴克28週年，今3月11日全台門市開喝「覆盆莓風味可可燕麥那堤」新品，頂層粉色覆盆莓巧克力慕斯下，是經典摩卡基底搭配燕麥奶咖啡，在香醇巧克力風味的咖啡中、迸發微酸覆盆莓果香。星巴克「覆盆莓風味可可燕麥那堤」中杯170元、大杯185元、特大杯200元。
今星巴克同時開搶Bearista小熊新品，看起來好好吃的「可頌堡裝扮MINI熊寶寶」680元，被視為熱賣缺貨的可頌熊延伸設計，看起來可愛又美味。今起全門市和線上門市同步開賣。
85度C：今「第二杯半價」週三黑糖珍珠日優惠！
85度C表示，今週三黑糖珍珠日，開喝「黑糖珍珠系列第二杯半價」飲料優惠！包括黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶都有折扣，只限同大小、不限冰熱、不同品項可任搭（價低者折）；外送及電話訂購不適用；寄杯辦法依各門市公告為主。
星巴克、foodomo、85度C
我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克表示，即日起至2026年3月27日每週三／四／五，foodomo星巴克好友分享日，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算星巴克優惠價格：
◾️一特大杯那堤77.5元！2杯優惠價155元（原價310元）
◾️一特大杯焦糖瑪奇朵87.5元！2杯優惠175元（原價350元）
◾️一特大杯摩卡可可碎片星冰樂97.5元！2杯優惠價195元（原價390元）
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克：覆盆莓風味可可燕麥那堤新品開喝！可頌堡小熊開搶
慶祝星巴克28週年，今3月11日全台門市開喝「覆盆莓風味可可燕麥那堤」新品，頂層粉色覆盆莓巧克力慕斯下，是經典摩卡基底搭配燕麥奶咖啡，在香醇巧克力風味的咖啡中、迸發微酸覆盆莓果香。星巴克「覆盆莓風味可可燕麥那堤」中杯170元、大杯185元、特大杯200元。
今星巴克同時開搶Bearista小熊新品，看起來好好吃的「可頌堡裝扮MINI熊寶寶」680元，被視為熱賣缺貨的可頌熊延伸設計，看起來可愛又美味。今起全門市和線上門市同步開賣。
85度C表示，今週三黑糖珍珠日，開喝「黑糖珍珠系列第二杯半價」飲料優惠！包括黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶都有折扣，只限同大小、不限冰熱、不同品項可任搭（價低者折）；外送及電話訂購不適用；寄杯辦法依各門市公告為主。
星巴克、foodomo、85度C