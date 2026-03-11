我是廣告 請繼續往下閱讀

▲節丸裕一和秀秀子的對話截圖。（圖／秀秀子Emily (ショウショウツ)Threads＠showshowz1124）

▲台灣棒球、啦啦隊文化的蓬勃讓日本人大開眼界，圖左起為CT AMAZE成員林襄（左）、瑟七（中）、峮峮（右）。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）台灣於C組預賽的賽程結束，中華官方啦啦隊CT AMAZE秀秀子9日發文透露，日本資深體育主播節丸裕一傳私訊給她，盛讚中華隊及台灣啦啦隊的專業，自己非常尊敬，以及對台灣球迷的熱情印象深刻，很想來台灣一趟，親自感受比賽和應援的氣氛，讓秀秀子相當驚喜。秀秀子在社群平台公開和日本知名體育主播節丸裕一的對話，節丸裕一說：「我非常尊敬台灣代表隊以及CT AMAZE全體成員展現出的專業精神，我已經追蹤了妳的Instagram，未來也會持續支持你們的表現」、「在東京巨蛋時，我也被你們的表演以及台灣球迷的熱情深深感動，台灣的棒球文化真的非常精采，如果有機會，我真的很想造訪台灣，也想在球場親身感受CPBL的比賽和和應援的氛圍。」節丸裕一是在3月6日東京晴空塔的CT Amaze活動上和秀秀子認識，她訝異地說：「聊天後才知道，他已經轉播NPB和MLB 25年，而且從第一屆開始，每一屆WBC都有參與轉播，活動結束後，他特別傳訊息給我，說在東京巨蛋感受到台灣球迷的熱情，及我們對棒球文化的喜愛，（我）覺得棒球這個運動真的很神奇，能讓不同國家的人因為同樣的熱愛而連結！秀秀子表示，希望未來不管是在台灣、日本還是世界的球場，都還有與節丸裕一見面的機會，並高喊「台日友好」，網友紛紛留言：「秀秀好厲害！台日交流大使了」、「大隊長還要負責國民外交，妳是優秀國民」、「謝謝秀秀子又把台灣人那不經意的善良溫柔的傳遞」、「棒球超越國境&時間！」不只節丸裕一見識到台灣棒球、啦啦隊文化的蓬勃，日本媒體日前報導，經典賽開打當天，記者目睹約500名台灣粉絲堵在工作人員入口，就為了爭睹啦啦隊女孩風采，現場險些釀成暴動，CT AMAZE也被以「有危險」為由被迫從其他出口離開，台粉熱情的程度讓日本人也大開眼界。