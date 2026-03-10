我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰火持續延燒，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，週二將是對伊朗境內發動最強烈打擊的一天，美軍將派出最多戰鬥機、轟炸機和打擊行動，推動三項軍事目標。CNBC報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、參謀長聯席會議主席丹·凱恩（Gen. Dan Caine）在美東時間10日上午共同舉行記者會。赫格塞斯表示，「今日將再次成為我們在伊朗境內發動打擊強度最高的一天，過去24小時，美國觀察到伊朗發射飛彈的數量是開戰以來最低的一次」，顯示美軍行動正在削弱伊朗軍事能力。赫格塞斯表示，美國將在週二派出「最多的戰鬥機、最多的轟炸機、最多的打擊行動」，以推動達成3項軍事目標：「摧毀伊朗的飛彈庫存及其製造飛彈的能力」、「摧毀其海軍」、「永遠且永久地禁止伊朗獲得核武器」。赫格塞斯表強調，「我們正以壓倒性的技術實力和武力展現來粉碎敵人，在敵人被徹底且果斷地擊敗之前，我們絕不鬆懈」，戰事推進的節奏與持續時間，完全由美國總統川普掌控，「油門就在他手上」，而戰爭究竟處於哪個階段、何時結束，仍將由總統做出最終決定。