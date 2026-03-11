我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊選手在約12點15分後陸續提著行李入境，球迷看到球員和教練紛紛向他們大喊：「辛苦了！」、「加油」。（圖／記者朱永強攝）





▲一名前往東京巨蛋看了中華隊其中三場比賽的女球迷表示，這次WBC比賽真的令人感動，畢竟一開始出發時不看好的聲音很多。（圖／記者朱永強攝）

▲有身穿山本由伸球衣的球迷表示，自己台日戰當天就坐在左外野。（圖／記者朱永強攝）

▲陳傑憲球迷到現場接機。（圖／記者朱永強攝）

▲運動部部長李洋今天也前來桃園機場第二航廈為中華隊球員接機。獻花給陳冠宇和曾豪駒總教練。（圖／記者張一笙攝）

▲WBC中華隊教練王建民，今隨隊搭機返台。（圖／記者張一笙攝）

2026世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組賽事告一段落，中華隊最終以極微小的失分率差距無緣前進邁阿密，今（11）日凌晨抵達桃園機場。運動部部長李洋也親自接機，並獻花給曾豪駒和陳冠宇，現場破百名球迷接機，過程中不斷向台灣英雄們鼓勵：「辛苦了」、「你們很棒」。中華隊今日搭機返台，乘坐航班自3月10日 21:00 從東京成田機場起飛。3月11日 00:15 抵達桃園國際機場第二航廈。現場早已湧入大批球迷，等待接機，記者目視大概有破百人，全部都是來接自己心目中的中華英雄回家的。一名前往東京巨蛋看了中華隊其中三場比賽的女球迷表示，這次WBC比賽真的令人感動，畢竟一開始出發時不看好的聲音很多，但球員們還是拚出讓人感動的表現，「我是傑憲球迷，也是中華隊超過20年的老球迷了，這次看到他在台韓戰奮不顧身撲壘，幫助我們擊敗韓國，真的很受觸動。」除此之外也有身穿山本由伸球衣的球迷表示，自己台日戰當天就坐在左外野，「大谷翔平轟出滿貫砲時，直擊球飛過來，雖然票很難抽，但值回票價！」運動部部長李洋今天也前來桃園機場第二航廈為中華隊球員接機。獻花給陳冠宇和曾豪駒總教練。此前陳冠宇已經宣布這是自己最後一次打中華隊，曾豪駒也在社群寫下「讓我們一起畢業，感謝這三次的經驗，讓我視野開闊，要感謝的人很多，謝謝會長讓我有機會當上中華隊總教練，才能經歷這些過程開闊視野。」曾豪駒感謝每位参與其中的教練、選手、後勤團隊，「一起打造每次的故事與歷史，這一切都是很寶貴的回憶」，疑似在向自己中華隊主帥生涯告別。中華隊選手在約12點15分後陸續提著行李入境，球迷看到球員和教練紛紛向他們大喊：「辛苦了！」、「加油」、「你們很棒」，中華隊人員陸續在保安陪同下離開，本次公開行程並未受訪。球員和教練們熬夜搭機雖然看起來相當疲累，但仍強打精神微笑揮手向這些等待多時的球迷致意說：「謝謝」。