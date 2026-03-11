2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）今（11）將迎來A組、B組和D組都有賽事要進行，C組賽程昨日已經全數告一段落。而今日其他組別還有以色列VS荷蘭、加拿大VS波多黎各、義大利VS美國等賽事要進行，以下為您整理本屆賽事免費直播資訊、最新賽程表，以及出賽的6支國家隊完整球員名單、供讀者參考。
🟡本文重點摘要
📍2026世界棒球經典賽 賽事轉播與免費直播資訊
📍2026世界棒球經典賽3/11最新賽程表
📍2026世界棒球經典賽其他出賽國家名單
📍2026WBC世界棒球經典賽資格賽戰績
2026世界棒球經典賽 賽事轉播與免費直播資訊
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
⚾️經典賽網路轉播平台
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
民眾可以如果只能線上觀看，可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
2026世界棒球經典賽3/11最新賽程表
2026年世界棒球經典賽以色列30人名單
🟡投手：班·西蒙(Ben Simon)、卡洛斯·萊克里卡(Carlos Lequerica)、查理·貝倫森(Charlie Beilenson)、丹尼爾·費德曼(Daniel Federman)、迪恩·克雷默(Dean Kremer)、哈里森·柯恩(Harrison Cohen)、傑克·費許曼(Jake Fishman)、喬丹·格伯(Jordan Geber)、喬許·馬利茨(Josh Mallitz)、麥特·鮑曼(Matt Bowman)、麥克斯·拉薩(Max Lazar)、羅伯·卡明斯基(Rob Kaminsky)、萊恩·普拉格(Ryan Prager)、坦納·雅各布森(Tanner Jacobson)、湯米·坎利(Tommy Kahnle)、查克·萊班(Zack Leban)、查克·魏斯(Zack Weiss)
🟡捕手：C.J.·史塔布斯(C.J. Stubbs)、蓋瑞特·史塔布斯(Garrett Stubbs)
🟡內野手：班傑明·羅森加德(Benjamin Rosengard)、科爾比·哈爾特(Colby Halter)、科爾·卡里格(Cole Carrigg)、傑克·蓋洛夫(Jake Gelof)、麥特·默維斯(Matt Mervis)、諾亞·曼德林格(Noah Mendlinger)、史賓塞·霍維茨(Spencer Horwitz)
🟡外野手：亞薩夫·洛文加特(Assaf Lowengart)、哈里森·貝德(Harrison Bader)、RJ·施雷克(RJ Schreck)、查克·萊文森(Zach Levenson)
2026年世界棒球經典賽荷蘭30人名單
🟡投手：賈姆德里克·科內利亞(Jamdrick Cornelia)、傑登·埃斯坦尼斯塔(Jaydenn Estanista)、溫德爾·佛羅拉努斯(Wendell Floranus)、阿里吉·弗朗森(Arij Fransen)、拉斯·惠伊爾(Lars Huijer)、肯利·簡森(Kenley Jansen)、安特萬·凱利(Antwone Kelly)、賈托萬·凱利(Jaitoine Kelly)、凱文·凱利(Kevin Kelly)、夏倫·馬提斯(Shairon Martis)、艾瑞克·曼德茲(Eric Mendez)、萊傑特里·梅瑞特(Ryjeteri Merite)、賈斯汀·莫拉萊斯(Justin Morales)、尚德里克·奧杜伯(Shawndrick Oduber)、JC·蘇爾巴蘭(JC Sulbaran)、德瑞克·韋斯特(Derek West)、狄倫·威爾森(Dylan Wilson)
🟡捕手：查德威克·川普(Chadwick Tromp)、亨德里克·克萊門蒂娜(Hendrik Clementina)
🟡內野手：奧齊·阿爾比斯(Ozzie Albies)、山德·柏格茲(Xander Bogaerts)、迪迪·葛雷格里斯(Didi Gregorius)、朱雷米·普羅法(Juremi Profar)、夏隆·史庫普(Sharlon Schoop)
🟡外野手：朱利克森·普羅法(Jurickson Profar)、德魯·瓊斯(Druw Jones)、希丹·拉斐埃拉(Ceddanne Rafaela)、戴森·克羅斯(Dayson Croes)、雷-派翠克·迪德(Ray-Patrick Didder)、德拉諾·塞拉薩(Delano Selassa)
2026年世界棒球經典賽加拿大30人名單
🟡投手：洛根·艾倫(Logan Allen)、邁卡·艾希曼(Micah Ashman)、菲利普·奧蒙(Phillippe Aumont)、喬丹·巴拉佐維奇(Jordan Balazovic)、艾瑞克·塞蘭托拉(Eric Cerantola)、印地哥·迪亞茲(Indigo Diaz)、安托萬·讓(Antoine Jean)、卡特·洛文(Carter Loewen)、亞當·馬科(Adam Macko)、詹姆斯·派克斯頓(James Paxton)、卡爾·昆崔爾(Cal Quantrill)、諾亞·斯基洛(Noah Skirrow)、麥可·索羅卡(Michael Soroka)、詹姆森·泰昂(Jameson Taillon)、麥特·威爾金森(Matt Wilkinson)、羅伯·扎斯特里茲尼(Rob Zastryzny)
🟡捕手：利亞姆·希克斯(Liam Hicks)、博·奈勒(Bo Naylor)
🟡內野手：泰勒·布萊克(Tyler Black)、麥特·戴維森(Matt Davidson)、亞當·霍爾(Adam Hall)、愛德華·朱利安(Edouard Julien)、奧托·羅培茲(Otto Lopez)、喬許·奈勒(Josh Naylor)、亞伯拉罕·托羅(Abraham Toro)
🟡外野手：歐文·凱西(Owen Caissie)、丹佐·克拉克(Denzel Clarke)、泰勒·歐尼爾(Tyler O'Neill)、雅各·羅布森(Jacob Robson)、賈瑞德·楊(Jared Young)
2026年世界棒球經典賽波多黎各30人名單
🟡投手：雷蒙·布哥斯(Raymond Burgos)、費南多·克魯茲(Fernando Cruz)、何塞·德里昂(Jose De Leon)、艾德溫·迪亞茲(Edwin Diaz)、何塞·埃斯帕達(Jose Espada)、里科·賈西亞(Rico Garcia)、塞斯·盧戈(Seth Lugo)、豪爾赫·羅培茲(Jorge Lopez)、喬瓦尼·莫蘭(Jovani Moran)、路易斯·基尼奧內斯(Luis Quinones)、安格爾·雷耶斯(Angel Reyes)、愛德華多·里維拉(Eduardo Rivera)、加布里埃爾·羅德里奎茲(Gabriel Rodriguez)、艾爾默·羅德里奎茲(Elmer Rodriguez)、亞克塞爾·里奧斯(Yacksel Rios)、里卡多·維萊茲(Ricardo Velez)
🟡捕手：馬丁·馬唐納多(Martin Maldonado)、克里斯蒂安·瓦茲奎茲(Christian Vazquez)
🟡內野手：諾蘭·阿里納多(Nolan Arenado)、艾德溫·阿羅約(Edwin Arroyo)、達雷爾·赫南茲(Darell Hernaiz)、艾曼紐·里維拉(Emmanuel Rivera)、路易斯·瓦茲奎茲(Luis Vazquez)
🟡外野手：威利·卡斯楚(Willi Castro)、卡洛斯·柯特斯(Carlos Cortes)、馬修·盧戈(Matthew Lugo)、MJ·梅蘭德茲(MJ Melendez)、赫里奧特·拉莫斯(Heliot Ramos)、艾迪·羅沙里歐(Eddie Rosario)、布萊恩·托雷斯(Bryan Torres)
2026年世界棒球經典賽義大利30人名單
🟡投手：山姆·阿爾德蓋里(Sam Aldegheri)、丹·阿爾塔維拉(Dan Altavilla)、狄倫·德魯西亞(Dylan Delucia)、亞歷山德羅·埃爾科拉尼(Alessandro Ercolani)、麥特·費斯塔(Matt Festa)、戈登·葛雷瑟佛(Gordon Graceffo)、亞歷克·賈各布(Alek Jacob)、喬·拉索薩(Joe La Sorsa)、麥可·羅倫佐(Michael Lorenzen)、羅恩·馬里納喬(Ron Marinaccio)、凱爾·尼可拉斯(Kyle Nicolas)、亞倫·諾拉(Aaron Nola)、亞當·歐塔維諾(Adam Ottavino)、加布里埃爾·誇特里尼(Gabriele Quattrini)、葛瑞格·魏瑟特(Greg Weissert)
🟡捕手：阿爾貝托·米內奧(Alberto Mineo)、凱爾·提爾(Kyle Teel)
🟡內野手：山姆·安東納奇(Sam Antonacci)、喬恩·貝爾蒂(Jon Berti)、查克·德岑佐(Zach Dezenzo)、安德魯·費雪(Andrew Fischer)、賈柯尼諾·拉薩拉西納(Giaconino Lasaracina)、邁爾斯·馬斯楚博尼(Miles Mastrobuoni)、維尼·帕斯昆汀諾(Vinnie Pasquantino)、湯瑪斯·薩吉斯(Thomas Saggese)
🟡外野手：傑克·卡格里安諾(Jac Caglianone)、多明尼克·坎佐恩(Dominic Canzone)、雅各·馬西(Jakob Marsee)、尼克·莫拉比托(Nick Morabito)、但丁·諾里(Dante Nori)
2026年世界棒球經典賽美國30人名單
🟡投手：大衛·貝納(David Bednar)、馬修·博伊德(Matthew Boyd)、蓋瑞特·克萊文傑(Garrett Cleavinger)、克萊·霍姆斯(Clay Holmes)、葛里芬·賈克斯(Griffin Jax)、布萊德·凱勒(Brad Keller)、克萊頓·克蕭(Clayton Kershaw)、諾蘭·麥克林(Nolan McLean)、梅森·米勒(Mason Miller)、保羅·斯肯斯(Paul Skenes)、塔里克·斯庫柏(Tarik Skubal)、蓋布·史派爾(Gabe Speier)、邁克爾·瓦查(Michael Wacha)、洛根·韋伯(Logan Webb)、蓋瑞特·懷特洛克(Garrett Whitlock)、萊恩·亞布羅(Ryan Yarbrough)
🟡捕手：卡爾·羅利(Cal Raleigh)、威爾·史密斯(Will Smith)
🟡內野手：艾力克斯·布萊格曼(Alex Bregman)、厄尼·克萊門特(Ernie Clement)、保羅·高施密特(Paul Goldschmidt)、布萊斯·哈波(Bryce Harper)、岡納·韓德森(Gunnar Henderson)、布萊斯·圖蘭(Bryce Turang)、小鮑比·威特(Bobby Witt Jr.)
🟡外野手：羅曼·安東尼(Roman Anthony)、拜倫·布克斯頓(Byron Buxton)、皮特·克勞-阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)、亞倫·賈吉(Aaron Judge)
🟡指定打擊：凱爾·舒瓦伯(Kyle Schwarber)
⚾️ Pool A 戰績排名
⚾️ Pool B 戰績排名
⚾️ Pool C 戰績排名（中華隊所在組別）
⚾️ Pool D 戰績排名
|排名
|國家
|勝
|敗
|1
|🇵🇷 波多黎各（晉級）
|3
|0
|2
|🇨🇺 古巴
|2
|1
|3
|🇨🇦 加拿大
|1
|1
|4
|🇵🇦 巴拿馬
|1
|3
|5
|🇨🇴 哥倫比亞
|1
|3
|排名
|國家
|勝
|敗
|1
|🇺🇸 美國
|3
|0
|2
|🇮🇹 義大利
|2
|0
|3
|🇲🇽 墨西哥
|2
|1
|4
|🇬🇧 英國
|1
|3
|5
|🇧🇷 巴西
|0
|4
|排名
|國家
|勝
|敗
|1
|🇯🇵 日本（晉級）
|4
|0
|2
|🇰🇷 韓國（晉級）
|2
|2
|3
|🇦🇺 澳洲
|2
|2
|4
|🇹🇼 中華台北
|2
|2
|5
|🇨🇿 捷克
|0
|4
|排名
|國家
|勝
|敗
|1
|🇻🇪 委內瑞拉（晉級）
|3
|0
|2
|🇩🇴 多明尼加（晉級）
|3
|0
|3
|🇳🇱 荷蘭
|1
|2
|4
|🇮🇸 以色列
|1
|2
|5
|🇳🇮 尼加拉瓜
|0
|4
更多「2026經典賽」相關新聞。