我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳傑憲（左）抱著已經熟睡的孩子，與張育成（右）一同等老婆下飛機。（圖／記者張一笙攝）

陳傑憲最後離開 原來在等老婆

▲林子偉（右2）也對著張育成（左2）與陳傑憲（左1）道別，並笑著說：「這裡是愛家男人組！」（圖／記者張一笙攝）

部長李洋到場獻花 現場不斷高喊加油

▲曾峻岳（左1）與江坤宇（左2）也在「愛家男人區」等同行家人下飛機。（圖／記者張一笙攝）

航班深夜抵台 球迷守候只為說聲謝謝

▲胡智爲（左1）也跟著張政禹（中）一同等老婆艾璐下飛機。（圖／記者張一笙攝）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）C組賽事正式畫下句點，中華隊雖然拚戰到最後一刻，但最終因失分率差距無緣晉級下一輪前往美國邁阿密。中華隊於日本完成賽程後，在10日晚間從東京成田機場搭機返台，並於今（11）日凌晨抵達桃園國際機場第二航廈。《NOWNEWS今日新聞》記者有幸見證中華英雄榮耀歸國，而台灣隊長也在最後一刻才離開航廈，原因是他與胡智爲、張育成等人一同作為「愛家男人」在等後面出來的老婆。在眾多球員陸續離開機場後，有眼尖球迷發現隊長陳傑憲是最後幾位離開現場的球員之一，原因曝光後也讓不少人會心一笑，原來他與胡智爲、張育成、江坤宇、張政禹、曾峻岳等「愛家男人組」都在等待另一半與家人下飛機。記者直擊幾人並沒有急著離開，而是選擇在下飛機門口多停留一段時間，等到妻子或家人都下飛機後才一起離開，溫馨畫面也讓現場球迷直呼相當有愛，而在最後走出管制區的陳傑憲現身時，現場突然發出「噓聲」，原來是因為陳傑憲小孩已經睡著了，球迷們不想影響到他家人休息，因而有此自發性的舉動。儘管時間已是深夜，仍有大批球迷自發到場守候，準備迎接心中的英雄歸來，場面相當溫馨感人。當中華隊抵達桃園機場時，現場早已聚集超過百名球迷與媒體等待。許多球迷手持應援物與手機，希望能夠親眼見到球員返國。運動部部長李洋也特地到場迎接球隊，並親自準備花束致贈給總教練曾豪駒與投手陳冠宇，感謝他們在本屆經典賽期間帶領球隊奮戰。接機過程中，球迷們不斷高喊「辛苦了」、「你們真的很棒」，為這支拚盡全力的中華隊送上最真誠的鼓勵。中華隊本次搭乘的班機於3月10日晚間9點自東京成田機場起飛，經過數小時飛行後，在11日凌晨0點15分降落桃園機場第二航廈，雖然時間接近午夜，但球迷們仍提前抵達機場守候，現場氣氛相當熱絡。許多球迷表示，即便球隊未能晉級八強，但球員們在球場上的拼戰精神已經讓人非常感動，因此特地前來迎接，希望能親口對球員們說一句「謝謝」。球員們在國際賽場上為國爭光，但回到生活中依然是重視家庭的丈夫與父親，陳傑憲、胡智爲與張育成等人等待家人接機的畫面，也讓許多球迷感受到球員不同的一面。對許多職業球員而言，長時間海外征戰與集訓離開家人是常態，而家人的支持也成為他們持續奮戰的重要力量。