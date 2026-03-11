我是廣告 請繼續往下閱讀

▲MLB官方YouTube釋出韓國隊精彩Highlight影片（右下），沒想到竟放上中華隊會旗。（圖／翻攝自MLB官方YouTube）

韓國Highlight竟出現中華隊會期 粉絲驚：換我們晉級嗎

中華隊僅差失分率無緣晉級 官方尚未說明

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事剛落幕，然而官方社群卻意外出現一場「視覺烏龍」，美國職棒大聯盟（MLB）官方在發布韓國隊賽事Highlight時，畫面中竟出現中華隊會旗，與影片主題完全不符，這個錯誤很快被球迷截圖並在社群平台瘋傳，許多台灣球迷看到後都忍不住開玩笑表示：「難道是我們要前進邁阿密嗎？」根據MLB官方YouTube顯示，頻道發布韓國隊比賽精華影片時，影片封面卻出現中華隊的會旗與相關視覺元素，雖然影片內容主要是韓國隊比賽片段，但畫面設計卻疑似誤用素材，導致2支不同國家的元素同時出現。由於經典賽是全球矚目的國際賽事，這樣的失誤也立刻被眼尖球迷發現，並在短時間內於社群平台掀起討論。這段影片曝光後，大量球迷在留言區幽默回應，有台灣網友笑說：「是不是系統偷偷改結果了」、「所以是我們晉級邁阿密嗎」也有人表示：「官方是不是還沒睡醒就上片？」不少韓國與台灣球迷都加入討論，整起事件反而意外成為社群上的熱門話題，部分球迷也指出，國際賽官方素材通常由多個團隊製作，若流程疏忽確實可能發生素材誤置的情況。回顧本屆經典賽C組戰況，中華隊其實一路拚戰到最後一刻，但最終因為失分率的微小差距，未能擠進八強，無緣前往美國邁阿密繼續比賽。雖然結果令人惋惜，但球員們在球場上的拚戰精神仍獲得大量球迷肯定，這次MLB官方影片出包，也讓不少台灣球迷苦中作樂，以幽默方式抒發對比賽結果的不甘與遺憾。截至目前為止，MLB官方尚未對這起素材錯置事件做出正式回應，不過隨著截圖在社群平台被大量轉發，外界也期待官方能儘快修正相關內容，對於全球關注的國際賽事而言，畫面與資訊的準確性格外重要。