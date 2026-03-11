我是廣告 請繼續往下閱讀

▲峮峮因為發文配上aespa的音樂，被球迷解讀成是在暗示aespa將到球場參與中信兄弟主題日。（圖／aespa官方臉書）

▲袁惟仁前妻陸元琪（右）昨日上午現身袁惟仁告別式 ，晚間再度發文哀悼前夫。（圖／記者邱曾其攝影）

▲董至成先前說自己負擔兒子留美的300萬學費，但兒子其實還在台灣，學費也不是他出的。（圖／記者葉政勳攝影）

《NOWNEWS今日新聞》為各位整理今（11）日的娛樂熱門搶先看：中信兄弟啦啦隊女神峮峮昨日在IG限時動態分享中信上半季主題日，要球迷準備好荷包，還搭配女團aespa的歌曲，被解讀成暗示aespa將來台擔任開球嘉賓。陸元琪昨日現身袁惟仁告別式，深夜她再發文吐心聲，直言：「我真的都放下了」。男星董至成先前炫耀年花300萬讓兒子在美國讀書，怎料一切都是假的，知情人爆料他以沒錢為由拒絕贊助兒子學費。峮峮昨晚在限時動態分享中信兄弟上半季主題日活動，喊話粉絲：「準備好你們的荷包…球季要開始啦啦啦」，而她發文搭配的歌曲則是韓國人氣女團aespa的夯歌〈Rich Man〉，瞬間引爆球迷熱議，猜測峮峮是在暗示大家，中信5月22-24日在台北大巨蛋舉辦的主題日活動會請來aespa。對此峮峮急忙在Threads留言否認，笑說：「真的只是叫大家荷包準備好而已，我也不知道（嘉賓）會是誰」。陸元琪先前表示被袁惟仁的家人阻止，不准她出席告別式，但她昨日上午10點左右，仍現身二殯送別前夫。深夜陸元琪再度發文，談到與袁惟仁相處的過往，還有孩子們對他的思念，「看見兒子脖子上夾的綠色外星人嗎？記不記得那是祢最愛的調音器？我們都記得，孩子們之前因為想念祢，還去多買了幾個一樣的留在家裡」。對於兩人之間的愛恨情仇、種種恩怨，陸元琪也表示自己放下了，希望袁惟仁一路好走。資深男星董至成6年前與羅若云簽字離婚、雙方共同擁有兒子的監護權，日前他受訪時還炫耀，兒子目前在美國念書，一年就要花300萬元，他這個老爸付錢付得很辛苦，但實情似乎並非如此。據《鏡週刊》報導，董至成的兒子目前人在台灣，且並未收到他贊助的學費，錢都是羅若云籌措的，甚至兒子之前跟董至成要錢時還被拒絕，目前正在餐廳打工。