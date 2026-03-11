中央氣象署今（11）日發布低溫特報表示，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，今日清晨至上午新北、桃園及新竹有持續10度左右氣溫發生的機率，苗栗、彰化及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率，其他地區早晚亦寒冷。此外，因東北風偏強，11日晨至12日晚上桃園市、新竹市、新竹縣等14縣市部分地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
🟡低溫特報
📌影響時間：11日清晨至上午
📍橘色燈號：新北市、桃園市、新竹縣。
📍黃色燈號：苗栗縣、彰化縣、金門縣。
🟡強風特報
📌影響時間：11日晨至12日晚上
📍黃色燈號：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。
中央氣象署預報員賴欣國表示，今天清晨西半部山區仍有零星降雨機率，但隨著水氣逐漸減少，白天各地天氣轉為晴到多雲，大多能見到陽光，僅花東與恆春半島偶爾出現短暫降雨。
清晨仍受到冷空氣與輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，中部以北及宜蘭約12至14°C，南部與花東13至15°C，其中苗栗公館甚至測得9.3°C低溫。另一方面，原本位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓已增強為今年第3號輕度颱風「鸚鵡」，預計往東移動，對台灣不會造成直接影響。
白天隨著太陽加熱，各地氣溫將明顯回升，高溫大約落在20至24°C，高屏地區甚至可達26至27°C，整體感受較為溫暖舒適，但日夜溫差仍然偏大，早晚外出要注意保暖。
3月12日將有一波冷空氣南下，強度接近強烈大陸冷氣團，北台灣氣溫會再度下降，其餘地區早晚同樣偏涼；同時水氣略為增加，花東與恆春半島可能出現局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、東北部與北部山區也有零星降雨機會，其餘地區則維持多雲到晴的天氣。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌影響時間：11日清晨至上午
📍橘色燈號：新北市、桃園市、新竹縣。
📍黃色燈號：苗栗縣、彰化縣、金門縣。
🟡強風特報
📌影響時間：11日晨至12日晚上
📍黃色燈號：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。
清晨仍受到冷空氣與輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，中部以北及宜蘭約12至14°C，南部與花東13至15°C，其中苗栗公館甚至測得9.3°C低溫。另一方面，原本位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓已增強為今年第3號輕度颱風「鸚鵡」，預計往東移動，對台灣不會造成直接影響。
白天隨著太陽加熱，各地氣溫將明顯回升，高溫大約落在20至24°C，高屏地區甚至可達26至27°C，整體感受較為溫暖舒適，但日夜溫差仍然偏大，早晚外出要注意保暖。
3月12日將有一波冷空氣南下，強度接近強烈大陸冷氣團，北台灣氣溫會再度下降，其餘地區早晚同樣偏涼；同時水氣略為增加，花東與恆春半島可能出現局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、東北部與北部山區也有零星降雨機會，其餘地區則維持多雲到晴的天氣。
資料來源：中央氣象署