今年第3號輕度颱風「鸚鵡」（NURI）於今（11）日凌晨2時生成，中央氣象署預報員賴欣國表示，鸚鵡颱風未來路徑朝東方向移動，逐漸遠離台灣，預計周四前後減弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒有直接影響。另一方面，氣象署預估，未來幾天仍會有類似強度的冷空氣南下，各地早晚偏涼，部分迎風面地區仍有零星降雨機會。
鸚鵡颱風今凌晨生成！氣象署：對台灣無影響
中央氣象署指出，鸚鵡颱風中心位於北緯12.1度，東經138.1度，正以每小時5公里速度向東南移動。賴欣國表示，鸚鵡颱風的發展將朝偏東方向移動，距離台灣會越來越遠，整體強度發展有限，預估最快周四就可能減弱為熱帶性低氣壓，因此對台灣不會造成直接影響。
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，也在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今年第3號颱風鸚鵡路徑將偏東北東方向移動，預計明天下午就可能減弱為熱帶性低氣壓，整體生命週期相當短，也符合統計上「3月颱風不侵台」的氣候特性。
台灣周四再迎大陸冷氣團「這波強度相近」！迎風面有雨
此外，針對台灣天氣部分，賴欣國透露，目前強烈冷氣團已開始減弱，白天水氣不多，各地大致為多雲到晴天氣，只有花蓮、台東及恆春半島一帶仍有局部降雨機會。
周四將再有一波與目前強度相近的冷空氣南下，整體水氣偏乾，但仍會帶來一些雲量。降雨主要落在花蓮、台東與恆春半島，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭與北部山區也可能出現零星降雨；到了周五，降雨範圍則以基隆北海岸、東半部與恆春半島為主，其他地區影響較小。
周六開始冷空氣逐漸減弱，台東與恆春半島偶爾仍可能出現短暫降雨；周日到下周二期間，台灣將位於冷高壓尾端，基隆北海岸、東半部、大台北山區與恆春半島仍有零星降雨機會。
資料來源：中央氣象署、「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
