氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（11）日清晨全台最低溫出現在苗栗公館9.3度，各地低溫普遍落在10至13度之間，未來幾天整體天氣以晴朗穩定為主，但早晚溫差大。明晚至周五將有乾冷空氣南下，清晨低溫可能降至8度左右，但到了周末就會穩定轉晴。另一方面，今年第3號颱風「鸚鵡」（NURI）已於凌晨2時生成，但路徑朝東北東移動，預估很快減弱，對台灣沒有影響。
今晨最低溫苗栗公館9.3度！白天轉暖、早晚溫差大
吳德榮指出，昨天各地白天高溫大約落在16至25度之間。今日清晨最新觀測顯示，台灣附近雲層結構較為鬆散，降水回波主要分布在東側海面，本島各地並沒有明顯降雨。截至清晨6時12分為止，全台平地最低溫出現在苗栗縣公館鄉9.3度，其餘地區平地低溫大致落在10至13度之間。
根據最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天白天到明（12）日上午冷空氣逐漸減弱，各地天氣偏向晴朗穩定，白天氣溫會明顯回升。不過到了今晚與明天清晨，因為輻射冷卻作用，氣溫仍可能偏低，本島平地最低溫仍有機會降到約10度左右，日夜溫差相當明顯。
降雨方面，東半部地區仍有偶發局部短暫雨的可能。預估今天各地氣溫為北部10至22度、中部10至26度、南部12至28度、東部13至25度。
冷空氣明晚再度南下！本島平地低溫跌到8度 周末晴朗穩定
最新模式模擬也顯示，明天下午大陸高壓前緣將通過台灣附近，大台北一帶雲量略微增加；到了明晚至周五（13日）期間，乾冷空氣南下，各地天氣轉為晴冷。由於輻射冷卻效應加強，明晚與周五清晨的低溫有機會再次觸及強烈大陸冷氣團的標準，本島平地最低氣溫可能降到8度左右，民眾需特別注意保暖。
至於周六與周日（14、15日），仍持續受到大陸高壓影響，各地天氣大致晴朗穩定；冷空氣逐漸減弱，白天氣溫舒適甚至略微偏暖，但早晚仍偏冷，日夜溫差仍然明顯。
下周天氣晴朗穩定、東半部偶降雨！鸚鵡颱風生成：對台灣無影響
吳德榮透露，下周一到周四（16至19日）台灣將受到高壓南側偏東風，之後逐漸轉為東南風影響，各地大致維持晴朗穩定的天氣型態。氣溫也會逐日回升，白天感受舒適甚至略微偏熱，但清晨與夜晚仍偏涼，日夜溫差仍大；東半部地區水氣稍微增加，偶爾仍有零星局部降雨機會。
另外，最新氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，原本位於菲律賓東方海面的熱帶低壓，已在今天凌晨2時發展為今年第3號颱風「鸚鵡」。目前颱風正朝偏東北東方向移動，預估在明（12日）下午就會減弱為熱帶低壓，整體壽命相當短，也符合過去統計所謂「三月颱、不侵台」的統計資料。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
