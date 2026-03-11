我是廣告 請繼續往下閱讀

白宮與國防部緊急澄清

能源部的回應與解釋

市場波動與航運現狀

伊朗的反擊與指控

美國能源部長萊特（Chris Wright）稍早在社群媒體上發文表示，美國海軍「成功護航一艘油輪通過荷姆茲海峽」，但後續這則貼文遭到刪除。對此，白宮隨後澄清，海軍目前尚未護航任何船隻，伊朗方面也否認此事。綜合法新社、POLITICO等媒體報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在記者簡報會上表示自己尚未與萊特討論此事，也知道貼文「很快就被刪除」，「我可以證實，美國海軍並未護送任何1艘油輪或船隻，不過，這仍然是一個選項。」不過在李威特發言之前，一名美國官員告訴POLITICO，萊特的貼文「並非事實」。受此錯誤訊息影響，原油價格一度跌破每桶80美元，但在貼文刪除後隨即再度飆升。能源部發言人在聲明中表示，該貼文是在「確定由能源部工作人員標註錯誤」後刪除的，但並未回答是誰撰寫了該標題或錯誤是如何產生的。聲明中稱：「川普總統、萊特部長及能源團隊正密切監控局勢，並要求美軍制定包括海軍護航油輪在內的額外方案，以保持海峽開放。」萊特的官方帳號中稍早出現一篇貼文，稱海軍「成功護航一艘油輪通過荷姆茲海峽，以確保石油流向全球市場」。貼文配有一段萊特週一（9日）在科羅拉多州演說的影片，影片中他提到有油輪通過海峽，但並未提及海軍護航。8日晚間因伊朗襲擊油輪及科威特、伊拉克停產，油價曾逼近120美元。川普週一稱戰事「接近完成」後油價回落，萊特這則貼文一度讓油價進一步下挫，但在貼文刪除以及李威特進行澄清之後，油價有所回升。另一方面，市場同時受到其他消息影響。七大工業國集團（G7）可能釋放戰略石油儲備。大宗商品研究公司Kpler告訴POLITICO，週二確實有一艘懸掛馬紹爾群島旗幟的散裝貨輪「星瑪麗亞號」（Star Maria）由西向東通過了海峽。參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）表示，軍方尚未敲定護航計畫。若接獲任務，將評估所需資源、指揮體系及風險控管，再向川普呈報。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）隨即利用萊特的貼文指控美國操縱市場。他在X上寫道：「美國官員正發布假新聞以操縱市場。這無法保護他們免於親手強加給美國人民的通膨海嘯。」