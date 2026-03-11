我是廣告 請繼續往下閱讀

⚾️中信兄弟Passion Sisters全員

貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希

晴兒、波波、畇二、妮可（隊長）、林可

君白、曼容（副隊長）、沛婕、汶汶、夏蕾

Wendy、怡琪、少鹽、牛奶、芊芊

衣宸、瑄、莎莎、維尼、璇璇

小迪、邊荷律、金渡兒、JJUBI、菊池桃子

珮含、容容

中職中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters 」今（11）日全新陣容公開，峮峮、短今、妮可及曼容率領共32位成員亮相，主視覺釋出，引爆全場歡呼，特別的是，Passion Sisters隊長與副隊長仍由妮可及曼容續任，珮含、容容加入成為生力軍，韓籍成員邊荷律、金渡兒宣布續約，李丹妃未來改以「飛行嘉賓」形式在台灣球場應援。Passion Sisters今年新球季隊長與副隊長，仍由妮可及曼容續任，妮可在台上感性道，「謝謝PS姐妹的信任，還有最強大後盾經紀人乖姐，期許自己能夠成長更多，帶領PS繼續茁壯！」曼容則說，「謝謝女孩們共同努力，付出汗水、一起歡笑，謝謝公司、乖姐信任，今年我們也會互相鼓勵，繼續加油，請大家多多指教！」發布會上，談到剛落幕的2026經典賽（WBC；2026 World Baseball Classic），峮峮、 妮可笑稱剛從日本東京巨蛋返台，分享親臨現場心情，球迷非常熱情，用台式應援文化給予支持相當榮幸，峮峮表示，尤其每當贏球時刻，每個人都哭了，全身起雞皮疙瘩，「在國外大家能凝聚在一起是非常感動的，感動棒球帶給大家向心力！」