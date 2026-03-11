我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗的反擊與現狀

美國2月28日對伊朗展開「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），戰火持續延燒。據兩名知情人士週二向路透社透露，在與伊朗爆發戰爭的10天之中，已有高達150名美軍受傷。後續五角大廈證實，估計受傷人數約為140人，其中8人傷勢嚴重。路透社表示，在此前，五角大廈僅披露有8名美軍人員重傷。在路透社報導披露受傷人數後，五角大廈發表聲明估計受傷人數約為140人，並表示其中絕大多數為輕傷。五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）發聲明表示，從「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）展開以來，「為期10天的持續攻擊中，約有140名美軍官兵受傷。」他表示，其中108名受傷官兵已重返崗位，有8名重傷官兵正接受最高等級的醫療照護。路透社尚無法確定具體傷勢類別，亦不清楚是否包含爆炸後常見的「創傷性腦損傷」（TBI）。美國與以色列在2月28日聯合對伊朗進行大規模軍事行動，伊朗隨後對美軍基地發動了報復性打擊，並襲擊了阿拉伯海灣國家的外交使館、飯店、機場，同時破壞了石油基礎設施。五角大廈指出，隨著美軍持續轟炸伊朗的武器庫並打擊其有限的飛彈發射器，伊朗發動襲擊的次數自開戰以來已大幅下降。當被問及伊朗是否比美軍制定戰爭計畫時預期的更強大時，美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）向記者表示，這場戰鬥並不比預期的艱難。凱恩在五角大廈的簡報會上表示，「我認為他們正在反擊，我對此表示尊重，但我並不認為他們比我們預想的更難對付。」