2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），3月最新披薩優惠「比買一送一便宜」感謝中華隊英雄！必勝客表示，不只大披薩199元，買大送大再送大可樂和烤雞，祭出史上最低價41折；拿坡里大披薩、6塊炸雞都只要199元；達美樂「買1送2」；Tino's Pizza堤諾義大利比薩今（11）日也有外帶買一送一，本文整理台灣四大披薩優惠一次掌握。

必勝客：大披薩199元！必勝冠軍套餐41折　比買一送一便宜

必勝客表示，奮戰到底的中華隊就是人人心中的冠軍！感謝所有的台灣英雄和一起熱血應援的球迷，3月「比買一送一便宜」披薩優惠開吃：

◾️大披薩199元！優惠碼94199：平日外帶單點7款大披薩才199元！口味包括：蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯等任選。

◾️必勝冠軍套餐41折！PK APP會員限定「必勝冠軍套餐」666元，爽吃兩個大披薩（口味任選）＋大可樂＋8塊超人氣副食BBQ烤雞，祭出史上最低價41折（原價1684元）。

▲必勝客不只平日外帶大披薩199元！必勝冠軍套餐41折　「比買一送一便宜」。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）
拿坡里：大披薩199元！6塊炸雞也199元　比買一送一便宜

拿坡里2026生日慶，適逢今年WBC世界棒球經典賽感謝中華隊英雄，推出「比買一送一便宜」披薩優惠TEAM TAIWAN，即日起至3月20日：

◾️大披薩199元！內用外帶大披薩不限口味下殺199元（原價390元）；加價100元再升級新品口味披薩，爽吃：開運花生嫩雞、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享及夏威夷海鮮雙享。

◾️6塊炸雞（烤雞）都199元！內用外帶六塊炸雞或六塊烤雞都特惠價199元（原價390元）；炸雞升級成炸雞腿只要加價30元。

▲拿坡里大披薩199元、6塊炸雞也199元，比買一送一便宜。（圖／記者蕭涵云攝）
達美樂：「買1送2」披薩優惠！

達美樂「骰到6」一路力挺台灣到東京巨蛋！感謝中華隊英雄「比買一送一便宜」披薩優惠爽吃：

◾️買1送2！優惠代碼131169：大披薩買一送一「加送大可樂」！即日起至3月19日，全台門市外帶優惠。

◾️優惠碼831116：達美樂披薩強運套餐價格799元起。

另外，達美樂歡慶Yahoo購物中心22週年生日慶活動：

◾️即日起至4月6日，達美樂全台門市尋找「天選餓人」，凡身分證字號中含有「2、2」或「5、2」任一組合，至門市外帶消費滿額，免費贈送「蝴蝶酥2塊」。

◾️活動期間至Yahoo購物中心消費免費送專屬優惠券，可享外帶達美樂大披薩299元（僅限金鑽夏威夷及日式章魚燒口味）；22元加價購優惠可獲「蝴蝶酥3個」；還可登記抽獎月月吃「達美樂一年份巨無霸披薩兌換券」、「Yahoo購物中心購物金5252點」；天天進站玩遊戲再抽「222點OPENPOINT」、「加1元送1.25L大可樂」、「加22元送香烤雞條」等專屬折扣優惠。

Tino's Pizza：外帶「買一送一」披薩優惠！

Tino's Pizza堤諾推出外帶披薩優惠謝謝台灣英雄，今3月11日（三）當日限定，外帶任一口味比薩，免費送「皇后瑪格」或「蜂蜜藍紋起司」（10吋，2擇1，售價250元），可電話預訂、現場訂購或線上預訂（限台北門市當日開放）。

指定門市為：台北士林／台北莊敬／台北濟南／台北民生／板橋府中／三重正義／三峽北大／新北林口／桃園長庚／桃園中山。提醒大家，高雄河堤店恕不參加；優惠不併用。

資料來源：必勝客拿坡里達美樂Tino's Pizza堤諾

更多「2026經典賽」相關新聞。

