我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰局升溫，能源市場劇烈波動，持續牽動全球金融市場，美國股市週二漲跌互見，不過台北股市今（11）日持續走高，開盤上漲356.62點、來到33128.49點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.96點、來到298.49點。今日開盤量大強勢個股：群創、旺宏、南亞科、華邦電、友達。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲35元、來到1885元；台達電開盤上漲60元、來到1350元；鴻海開盤上漲3.5元、來到213元。白宮表示，美國海軍並未護送油輪通過荷姆茲海峽，否認了美國能源部長萊特在社群媒體發布、但隨後刪除的貼文。同時，美國國防部長赫格塞斯表示，週二將成為「對伊朗打擊最猛烈的一天之一」。伊朗傳出已開始在荷姆茲海峽布設「水雷」，為持續升溫的美伊戰爭再添重大風險。地緣政治不明朗，導致油市的劇烈波動成為市場震盪的核心原因，美國原油週二價格盤中一度急跌並短暫跌破每桶80美元，隨後跌勢收斂。美國股市昨日漲跌互見，道瓊指數下跌34.29點或0.07%，收在47,706.51點，那斯達克指數上漲1.16點或0.01%，收在22,697.10點，標普500指數下跌14.51點或0.21%，收在6,781.48點，費半指數上漲54.72點或0.70%，收在7,865.12點。科技五大巨頭走勢分歧，Meta上漲1.03%，蘋果上漲0.37%，Alphabet上漲0.22%，微軟下跌0.89%，亞馬遜上漲0.39%。半導體漲跌互見，AMD上漲0.27%，博通下跌0.92%，輝達上漲1.16%，應用材料上漲2.05%，高通下跌2.11%，美光上漲3.54%。台股ADR多數收黑，台積電ADR下跌0.46%，日月光ADR上漲0.23%，聯電ADR下跌2.57%，中華電信ADR下跌0.02%。