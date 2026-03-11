中信兄弟啦啦隊（Passion Sisters）女神峮峮昨（10）日晚間在限時動態分享中信兄弟上半季主題日活動，喊話粉絲：「準備好你們的荷包…球季要開始啦啦啦」，而她發文搭配的歌曲是韓國人氣女團aespa的夯歌〈Rich Man〉，瞬間引爆球迷熱議，猜測峮峮是在暗示大家aespa會來台參加中信主題日。對此，峮峮急忙在Threads留言否認，笑說：「真的只是叫大家荷包準備好而已，我也不知道（嘉賓）會是誰」。
峮峮暗示aespa來台？中信兄弟主題日活動掀討論
一名網友昨晚在Threads轉發峮峮的限時動態，猜測峮峮是在暗示大家，aespa即將來台參加5月22至24日在台北大巨蛋舉辦的「CHANNEL B棒球音樂祭」主題日，這才發文呼籲球迷準備好荷包。該篇貼文曝光後吸引20萬人次瀏覽，大家看了紛紛留言討論：「真假」、「確定欸」、「如果是的話，好歹搶完票再公佈，不然這樣本質球迷都搶不到票」。
江坤宇也曾敲碗想看aespa 峮峮急否認：我不知道會是誰
隨著討論熱度攀升，還有人挖出去年中信球員江坤宇受訪的報導，當時江坤宇坦言自己有在追K-POP，還許願希望能看到aespa、LE SSERAFIM來台開球，這讓網友認為中信兄弟去請aespa的機會極高。
面對粉絲的熱烈討論，峮峮昨晚也急忙現身回應，「真的只是叫大家荷包準備好而已，我也不知道（嘉賓）會是誰」，希望大家別胡思亂想。而中信兄弟官方日前尚未公開表演陣容，不過觀察去年的CHANNEL B棒球音樂祭卡司，有韓國女團ITZY 、男團組合SUPER JUNIOR-D&E，以及歌手張棟樑，確實相當豪華。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友昨晚在Threads轉發峮峮的限時動態，猜測峮峮是在暗示大家，aespa即將來台參加5月22至24日在台北大巨蛋舉辦的「CHANNEL B棒球音樂祭」主題日，這才發文呼籲球迷準備好荷包。該篇貼文曝光後吸引20萬人次瀏覽，大家看了紛紛留言討論：「真假」、「確定欸」、「如果是的話，好歹搶完票再公佈，不然這樣本質球迷都搶不到票」。
隨著討論熱度攀升，還有人挖出去年中信球員江坤宇受訪的報導，當時江坤宇坦言自己有在追K-POP，還許願希望能看到aespa、LE SSERAFIM來台開球，這讓網友認為中信兄弟去請aespa的機會極高。
面對粉絲的熱烈討論，峮峮昨晚也急忙現身回應，「真的只是叫大家荷包準備好而已，我也不知道（嘉賓）會是誰」，希望大家別胡思亂想。而中信兄弟官方日前尚未公開表演陣容，不過觀察去年的CHANNEL B棒球音樂祭卡司，有韓國女團ITZY 、男團組合SUPER JUNIOR-D&E，以及歌手張棟樑，確實相當豪華。