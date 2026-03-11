我是廣告 請繼續往下閱讀

▲峮峮的這篇限時動態引起許多網友誤會，以為她在暗示aespa會參加中信主題日。（圖／IG@qun_04）

▲峮峮否認自己的貼文有暗示意味，強調她也不知道嘉賓是誰。（圖／Threads@qun_04）

▲韓國女團aespa人氣超旺，若真的現身大巨蛋開球、表演，勢必會帶動一連串商機。（圖／IG＠aespa_official）

中信兄弟啦啦隊（Passion Sisters）女神峮峮昨（10）日晚間在限時動態分享中信兄弟上半季主題日活動，喊話粉絲：「準備好你們的荷包…球季要開始啦啦啦」，而她發文搭配的歌曲是韓國人氣女團aespa的夯歌〈Rich Man〉，瞬間引爆球迷熱議，猜測峮峮是在暗示大家aespa會來台參加中信主題日。對此，峮峮急忙在Threads留言否認，笑說：「真的只是叫大家荷包準備好而已，我也不知道（嘉賓）會是誰」。一名網友昨晚在Threads轉發峮峮的限時動態，，這才發文呼籲球迷準備好荷包。該篇貼文曝光後吸引20萬人次瀏覽，大家看了紛紛留言討論：「真假」、「確定欸」、「如果是的話，好歹搶完票再公佈，不然這樣本質球迷都搶不到票」。隨著討論熱度攀升，還有人挖出去年中信球員江坤宇受訪的報導，，這讓網友認為中信兄弟去請aespa的機會極高。面對粉絲的熱烈討論，峮峮昨晚也急忙現身回應，「」，希望大家別胡思亂想。而中信兄弟官方日前尚未公開表演陣容，，確實相當豪華。