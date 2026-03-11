我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊姓女子（右）涉嫌3度將老鼠藥混入Alex的飲食中，遭檢方起訴殺人未遂並求刑8年。（圖／民眾提供）

▲Alex Shorey當年來台學中文卻險些遇害，事隔近3年回台灣出庭作證。（圖／民眾提供）

27歲澳洲男子Alex Shorey在2023年結束來台學程返國前，疑似遭到台灣籍女友3度下老鼠藥毒殺未遂，台北地院今天上午開庭，傳喚Alex來台作證，他與父母一起抵達時，臉上雖戴口罩，仍看得出神情輕鬆、面帶微笑，面對大批媒體包圍，他並無多做回應。依據台北地檢署起訴書，本案被告楊姓女子2023年1月遭逢先生過世，為尋求慰藉在臉書社團認識Alex，也對他很有好感。Alex在2020年來台學中文，2023年3月20日結束相關學程後，將原定9月回澳洲的計畫提前到4月中，楊姓女子為了挽留，在3月24日將液態老鼠藥加入葡萄汁給Alex喝，害他中毒住院，並驗出他受到超級華法林類毒物的毒害。檢方查出楊姓女子分別在4月中、4月底到5月初再度下毒，甚至阻止醫院安排Alex Shorey轉加護病房，導致病情反覆、險些喪命，在2024年12月偵結全案，以殺人未遂罪起訴楊姓女子並求刑8年，楊姓女子始終無罪答辯，並聲請傳喚Alex來台作證。Alex當年中毒住院後，父母來台處理並募資醫療專機接兒子回澳洲，Alex睽違近3年後返回台灣，以本案告訴人及證人身分出庭。北院今日還傳喚當時負責照料Alex的護理師，由檢辯雙方先交互詰問護理師、再問Alex。Alex險遭老鼠藥毒殺的新聞曝光後，楊姓女子的英國籍前夫家人也跨海提告，主張前夫2023年1月突然身亡，同樣因為楊姓女子偷下老鼠藥。檢方調查，死者已在事發後14天火化，從未檢測任何毒藥物，加上急診醫師、偵辦員警及法醫到案證稱，遺體外觀無異狀，楊姓女子只說不要解剖、沒主動拒絕司法相驗，也沒指示死亡證明書該怎麼開，因此認定犯罪事證不足，今年1月偵結不起訴。