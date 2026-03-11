我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陸軍584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車（右），成爲陸軍第一個成軍的M1A2T戰車營。（圖／記者呂炯昌攝，2025.10.31）

為縮短與解放軍戰車之間的差距，陸軍以「銳捷專案」編列新台幣405億2415萬元對美採購108輛被譽為「地表最強戰車」的M1A2T戰車，駐防六軍團，守衛北部首都地區。第1批38輛、第2批42輛，已分別在2024年12月、去年7月抵達台北港。傳出最後一批28輛已在美國生產完畢，最快將於本月底運抵台灣。對此，陸軍今（11）日回應表示，採購案均依計畫節點管制進行中，對於媒體報導不予評論及說明。陸軍司令部強調，面對日漸嚴峻的敵情威脅，武器、裝備、系統的更新，是強化防衛能量最直接且有效的方式，陸軍定會持續籌購符合作戰需求之新武器、新裝備，戮力戰訓本務工作，以實際行動守護國家安全。陸軍於去年10月31日舉辦M1A2T戰車成軍典禮，並邀請總統賴清德親臨視導，預計今年全數交付完畢，為對美軍購中少數未延宕項目。M1A2T也是我國戰車首度配備120公厘（mm）滑膛砲，每輛車最多可攜帶42發砲彈，可貫穿850公厘厚均質鋼板。M60A3戰車的105公厘戰車砲僅可貫穿450公厘厚均質鋼板，火力大勝現役CM11與M60A3戰車。有別於CM11等戰車採用舊式柴油引擎行進間會產生黑煙，M1A2T動力則是使用漢威聯合國際（Honeywell International）生產的AGT1500燃氣渦輪，最高馬力1500匹、最高時速67公里；而M60A3戰車則為750匹馬力、最高時速48公里。M1A2T戰車的車身採用複合式裝甲，防護力強，具抗穿甲力達850公厘，而M60A3與CM11戰車都採用鑄造裝甲，抗穿甲力只有M1A2T的2/3，M1A2T防護力更勝一籌，M1A2T防護力也比共軍99式戰車750公厘高。比較可惜，國軍未選購以色列製戰利品主動防禦系統（Trophy Active Protection System ，簡稱Trophy APS）主動防禦系統，該系統能夠主動迎擊來犯的反裝甲武器。另外，M1A2T戰車配備外掛式電力輔助系統、射控系統具備車長獨立熱顯像儀，均為國軍CM11戰車等缺乏設備。