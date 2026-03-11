我是廣告 請繼續往下閱讀

▲董至成（如圖）遭爆說謊、吹牛，兒子要錢他根本沒給。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲董至成的前妻羅若云（如圖）當年因不滿董至成在對岸花天酒地加上性格不合才與他離婚。（圖／星浪娛樂提供）

資深男星董至成6年前與老婆羅若云簽字離婚、雙方共同擁有兒子的監護權，日前他受訪時還炫耀，兒子目前在美國念書，一年就要花300萬元，他這個老爸付錢付得很辛苦，但實情似乎並非如此。甚至兒子之前跟董至成要錢時還被拒絕過，目前正在餐廳打工。董至成上個月出席白冰冰舉辦的尾牙活動時受訪，表示兒子目前已經念大一，在美國洛杉磯讀書，學費加上生活費一年就要300萬元，且兒子從小就讀私立學校，讓他負擔頗大，但他甘之如飴，儼然一副好爸爸形象，怎料如今謊言被揭穿。據《鏡週刊》報導，知情人士爆料，，董至成完全沒掏錢，甚至在兒子求助於他時，還以沒錢為由，拒絕經濟上的幫助，讓兒子感到相當不堪。雖然兒子最終沒與董至成鬧翻，不過看到爸爸對外頻頻吹牛，還是讓兒子內心相當不滿，跟身邊親友抱怨爸爸說的都不是事實，也不想要自己的升學私事被當討論焦點。回顧董至成的婚姻路，他與前妻羅若云在1999年結婚，膝下僅育有1子，2018年時，董至成毅然決然辭去《綜藝大集合》主持棒，搬到中國尋求發展，當時他經常外出應酬，讓羅若云反感，夫妻感情也因為遠距離而變淡，最終選在2020年結束長達21年的婚姻。而董至成一度對外表示自已因為把房子都登記給羅若云，離婚時差點淨身出戶，但當時透過律師協商，夫妻財產最終似乎是各分一半。