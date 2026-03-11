我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA費城76人今（11日）在主場迎戰曼菲斯灰熊，儘管陣中三大球星恩比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）及馬克西（Tyrese Maxey）全數缺陣，76人仍展現極強韌性。，最終以139：129逆轉擊敗灰熊，送給對手在NBA美國職籃（National Basketball Association）五連敗。賽前，76人球團傳出壞消息，明星後衛馬克西因右手小指腱傷勢，預計將缺席至少三週，這讓原本就因右斜肌拉傷缺席五場的恩比德，以及因違反聯盟禁藥規定遭禁賽25場的保羅·喬治所留下的戰力缺口雪上加霜。在主力全失的情況下，主帥尼克·諾斯（Nick Nurse）將控球重任交給新秀艾奇康姆。這位年僅19歲的天才球員在第二節完成一次驚人的兩手飛扣，向球迷證明其腰部傷勢已無大礙，全場21分的高效表現成功頂上進攻空缺。曼菲斯灰熊此役同樣面臨嚴重的傷兵困擾，登錄名單僅有10人。雖然T.傑洛姆（Ty Jerome）砍下全隊最高的26分，並在第四節初投進三分球幫助灰熊一度以115：107領先，但隨後灰熊陷入長達3分半鐘的得分荒。76人趁勢發動猛攻，C.佩恩連飆外線助隊超前，板凳奇兵巴洛（Dominick Barlow）完成三分打更是奠定勝基。比賽末段，灰熊球員傑洛姆因不滿判罰連續領到兩次技術犯規遭到驅逐出場，顯示出球隊近期15戰12敗的焦慮與挫折。雖然贏得一場精彩逆轉勝，但76人的季後賽前景仍與核心球員的健康掛鉤。總教練諾斯表示，2023年MVP恩比德將在本週晚些時候重新接受評估，確認傷勢恢復狀況；而保羅·喬治則還有約兩週的時間才能結束禁賽重返球場。76人目前必須在馬克西缺陣的這段時間，依靠佩恩、烏布雷（Kelly Oubre Jr.，今日31分12籃板）以及格萊姆斯（Quentin Grimes，今日22分）等人的團隊發揮來維持戰績競爭力。