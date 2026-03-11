我是廣告 請繼續往下閱讀

梁社漢排骨達248家門市 2026持續汰弱留強

連鎖餐飲集團八方雲集（2753）董事會今（10）日通過2025年度合併財務報告，同步依法公布2026年2月營收6.63億元。2025年全年合併營收達87.91億元，年增9.51%，全年營收創歷史新高紀錄。稅後淨利及EPS也同樣創下歷史新高，董事會上決議為2025下半年度配發股利8元，包含現金股利每股7.5元、股票股利每股0.5元，加上上半年度已配發的4元，將讓全年度配發股利達到12元，整體配發率高達93.5%。八方雲集集團表示，2025年為集團「海內外規模擴張」與「獲利品質」雙軌並進成效最為顯著的一年，尤其營收、稅後淨利及EPS，均創下歷史新高紀錄，更在董事會上決議為2025下半年度配發現金股利及股票股利，是上市以來首次配發股票股利。八方雲集集團提到，整體配發率已高達93.5%。成長關鍵在展店策略上能觀察到，2025年12月底八方雲集品牌門市數達1033家，較2024年12月的1012家，淨成長21家。梁社漢排骨品牌門市數則在2025年12月達248家，較2024年12月的228家，淨成長20家。不僅是量體的成長，台灣八方雲集門市同店營收及來客數成長率都能達到10%，梁社漢排骨品牌同店成長率也能有6%的優異表現，加上美國展店在2025年時已經能達到13家規模，都充分彰顯規模擴張與獲利提升上雙軌並進的成果，加上營收明確成長，營業費用進行有效管控，已經能將營業費用下降1.9%，為實質淨利起到直接具體的助益。展望2026年，八方雲集在台灣市場持續落實「汰弱留強」展店策略，目標淨增30家，並全面普及「八方點」線上點餐與自助點餐機導入；美國市場加州、德州、亞利桑那州三軌併進，預計在2026年美國總店數將會超過20家，進展明確的德州就有6家門市準備進入簽約階段，美國市場營運效益已然成為集團重要的黃金指標。同時，針對多元零售通路持續深化，八方雲集表示，與家樂福、momo等零售平台合作，擴大集團商品的線上線下銷售布局。面對2026年開年即須應對烏俄戰爭持續膠著、中東局勢緊張升溫等區域衝突，地緣政治對全球能源價格、供應鏈穩定與消費信心的持續衝擊，可預期將構成貫穿全年的系統性風險，會以穩健踏實為優先、彈性策略應對為準則。3月起台灣消費逐步回歸日常、集團旗下雙品牌推出旗艦商品「美國USDA CHOICE等級帶骨牛小排飯麵」等正面利多，將可持續為股東及消費者創造更多長期有利之價值。