我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨議員初選如火如荼展開，台北市松山信義選區競爭激烈，獲立委王世堅力挺的呂瀅瀅，近來有多名前任助理在網路上指控她長期不當管理與職場霸凌，呂瀅瀅則強調，與事實不符、將採取法律行動。對此，民進黨立委王世堅今（11）日受訪時怒斥，這是子虛烏有，完全是衝著議員初選民調而來，放話的人背後居心險惡。對於被指控霸凌，呂瀅瀅表示，這樣的爆料時間點，恰巧落在初選民調前夕，難免引發外界對於其背後動機的質疑；她強調，報導內容與事實嚴重不符，並已委請律師研議採取法律行動。對此，王世堅上午在立法院受訪時表示，這完全是子需烏有的事，且完全是針對現在台北市議員民進黨初選的民調，畢竟呂瀅瀅這兩天將進行電話民調，「很明顯就是衝著議員初選的民調而來」。王世堅提到，在松山信義區，那邊的競爭，就是現任3名議員加上一席新人，「哪一些新人攻擊呂瀅瀅，甚至攻擊我在政治上的事？這些很清楚，因此呂瀅瀅提告是正確的」。王世堅說，若呂瀅瀅有任何霸凌屬下的行為，這名屬下能去勞工局去提告，「這太醜陋了，不該為了議員的初選，去對善良的呂瀅瀅做出這樣的攻擊，希望就到此為止，有必要為了上位當選議員，去糟蹋別人嗎？背後居心非常險惡」。