許維恩日前宣布罹患乳癌，經過雙乳切除以及重建手術，今（11）日她出席林口長庚醫院「乳房神經重建」醫學會，分享心路歷程，氣色看起來相當不錯，臉部也略顯圓潤，全程都面帶笑容聽醫師講解。她也分享自己生完小孩就忘記健檢，胸部之前就檢查出有水泡，但僥倖的心態讓她隔半年才去檢查，已經晚了。許維恩在罹癌後也曾自問「為什麼是我」，不過為了陪伴女兒，她很快地就決定要將雙乳切除，接受重建，許維恩今分享，「在我生產之前，每年都有健檢，生了之後就忘了，隔了三年才健檢，可能一開始是囊腫、水泡，就開始變成良性腫瘤，醫師叫我三個月追蹤，我六個月才去看以，已經有點晚了，也算及早發現，只是沒想到腫瘤速度變化這麼快。」許維恩也說，「沒想過乳癌會在我身上。」才會想說六個月檢查一次應該沒差，沒想到癌症就這樣找上門，好在算是提早發現，提早治療。而她之前說做了雙側切除，今強調是左側切除，右邊為了對稱才做了雙假體，「右邊還也是有，一直在追蹤，一個一個切這樣。」自己講完都忍不住發笑。