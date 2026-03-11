我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市小港區昨（10）日晚間驚傳火警，起火地點緊鄰小港國際機場跑道圍牆，猛烈火舌與濃煙直竄天際，引發附近民眾關注。高雄市消防局接獲通報後，緊急派出14輛消防車、28名人員前往搶救，由於現場位處狹小巷弄，只能以水箱車接力灌救，所幸火勢在一小時內撲滅，未造成人員傷亡，也未影響機場運作。消防局指出，昨晚10時30分左右接獲報案，指小港區明聖街一處果園發生火警。由於起火地點與小港機場跑道僅隔一道圍牆，火勢燃燒時火光與濃煙直衝夜空，場面相當驚人。機場方面也立即啟動警戒，機場內部消防車同步出動，在圍牆內側待命，避免火勢延燒至助航設施或影響航班安全。消防人員到場後發現，燃燒範圍主要集中在果園內的果樹與雜草。不過現場多為狹窄產業道路，大型消防車難以直接進入火點核心，增加搶救難度。消防隊隨即調整策略，改由小型水箱車深入現場佈線，同時以接力供水方式持續灌救，逐步控制火勢，並成功阻止火勢向周邊民宅及設施延燒。現場目擊民眾表示，火勢剛起時曾聽見類似鞭炮的「砰砰」聲響，之後火光迅速竄起。菜園主人趕到現場後表示，當時園內並無人作業，但園區內設有太陽能板設備。消防局初步調查顯示，燃燒物以植物為主，火勢於晚間11時01分受到控制，並在11時36分完全撲滅。目前消防局火災調查科已進一步採證，將釐清是否與電力設備或其他因素有關，詳細起火原因仍待後續調查。