經典賽捷克隊「最強斜槓團」！工程師、消防員參戰 總教練是醫生

▲總教練帕維爾哈吉姆（Pavel Chadim）本業是神經科醫師，打完比賽後不能和隊員一起去京都觀光，因為要趕回國替病人治療。（圖／讀賣新聞社提供）

▲經典賽捷克隊背景十分多元，包含工程師、消防員與老師等，整團堪稱「最強斜槓」。（圖／記者葉政勳攝）

▲▼早在2024年捷克隊來台灣進行交流賽時，他們就在IG分享街頭喝珍珠奶茶、公園玩溜滑梯以及騎摩托車的照片,一度引發台灣網友熱烈討論。（圖／翻攝自捷克國家隊X）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic，簡稱WBC）C組賽事告一段落，捷克隊在本屆吞下4連敗，最終排名分組最後，確定下屆需從資格賽重新開始。即使如此，捷克隊在打完經典賽後，卻突然在網路上人氣飆漲，原因是整團堪稱「最強斜槓」，整支隊伍都是來自各行各業，包含工程師、消防員與老師等，總教練帕維爾哈吉姆（Pavel Chadim）本業則是神經科醫師。而捷克隊更是被封「最chill輸家」，完全不受比賽結果影響心情，部分球員賽後安排前往京都旅遊，總教練則因週四已有病患預約，無法與球員同行觀光，11日一早就得趕回國。捷克隊總教練帕維爾哈吉姆平時其實是一名神經科醫師，白天在醫院診間裡替病患處理複雜的腦神經問題，下班後才轉換身分，成為在球場上調度戰術、帶領球員的國家隊總教練。除了總教練身分特殊之外，捷克隊球員的背景也十分多元。投手群中就有不少來自不同領域的選手，例如電子工程師薩托里亞（Ondrej Satoria）、消防員施奈德（Martin Schneider）、房地產經理米納里克（Marek Minarik）、航太工程師查普卡（Filip Capka）、以及擔任警衛的貝切爾卡（Boris Vecerka）。內野手陣容同樣來自不同職業，包括在球場擔任場務工作的穆吉克（Martin Muzik），還有高中英文老師強森（Ryan Johnson），另外也有不少仍在求學中的學生球員，整支球隊堪稱最強斜槓團。一名網友就在Threads上發文分享：「剛聽緯來的主播說，捷克總教練明天就要回去了，因為他禮拜四還有病人」。貼文曝光後，捷克隊樂天、純粹熱愛爆球的開朗形象立刻在網路上爆紅。不少台灣球迷留言笑稱，「那不就早預期不用去邁阿密」、「比輸了還能到處走走逛逛吃吃喝喝，第一次看到這麼chill的輸家」、「謎一般的捷克隊」、「想到他們各自回歸工作崗位，跟周遭親友話家常，去日本打經典賽還順便觀光，就覺得很有趣」。根據多家日本媒體報導，捷克隊球員在比賽結束後將安排前往京都觀光。不過總教練帕維爾哈吉姆則表示自己無法同行，他在記者會中解釋：「雖然有些球員會去，但我星期四已經有病人在等我，所以11日一大早就必須回國」。捷克隊在本屆經典賽4戰皆敗，還遭台灣隊以14：0扣倒，最終排名C組最後一名，也確定下屆賽事需要從資格賽重新打起。不過從捷克官方IG的貼文中可以看到，除了比賽畫面之外，球員們也分享不少日本旅遊片段，有球迷甚至在河口湖巧遇捷克國家隊，而官方帳號也曾上傳球員坐摩天輪唱歌、搭海盜船遊玩的影片。其實早在2024年捷克隊來台灣進行交流賽時，他們就在IG分享街頭喝珍珠奶茶、公園玩溜滑梯以及騎摩托車的照片，一度引發台灣網友熱烈討論，如今被挖出舊照，還被不少人以為是AI圖，但其實是真實發生的趣事。當時甚至有捷克球員披著台灣國旗出場比賽，暖心舉動也讓不少台灣球迷留下深刻印象。